Franco Colapinto fue sancionado por la FIA tras su choque en Azerbaiyán y evalúan medidas

Un fin de semana que prometía sumar puntos clave en la Fórmula 1 terminó de la peor manera para Franco Colapinto. Tras protagonizar un incidente en pista que dejó fuera de competencia a varios autos, el argentino recibió una dura penalización oficial y una fuerte advertencia de su equipo.

La penalización impuesta por la FIA para la próxima carrera

Los comisarios deportivos determinaron que el piloto argentino fue el responsable principal del choque múltiple.

La sanción original de 10 segundos se transformó en un castigo de cinco posiciones en la grilla de salida para el próximo Gran Premio de Baréin.

El abandono derivado del impacto cortó una racha invicta de 30 carreras consecutivas llegando a la meta para Colapinto.

Los detalles de la maniobra y los pilotos perjudicados

La maniobra ocurrió en la vuelta 36 tras el reinicio de la carrera con auto de seguridad, cuando el argentino estiró la frenada demasiado tarde.

Al no poder controlar el auto por la velocidad de ingreso a la curva, impactó de lleno contra su compañero Pierre Gasly y Lando Norris.

El accidente provocó el abandono inmediato de los tres vehículos y dejó a Alpine sin sumar unidades.

El impacto directo en el Campeonato de Constructores

El abandono doble resultó devastador para las aspiraciones financieras y deportivas de la escudería en el torneo.

Gasly marchaba en la séptima colocación antes de ser impactado, lo que aseguraba unidades vitales para el equipo.

A raíz del incidente, Racing Bulls sacó ventaja por el quinto puesto del campeonato, sumando puntos clave con el séptimo lugar de Arvid Lindblad.

El enojo de Flavio Briatore y las posibles medidas internas

El jefe del equipo Alpine calificó la maniobra como “muy pobre para un piloto de su experiencia” y no ocultó su malestar.

Briatore pidió disculpas públicas a McLaren y a Lando Norris, remarcando que perdieron puntos valiosos en la lucha del campeonato.

El directivo advirtió que se tomará un tiempo para evaluar qué medidas internas tomar con Colapinto para evitar que la situación se repita.