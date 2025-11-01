El mes de noviembre llega con una de las propuestas más esperadas por los fanáticos del helado artesanal. En el marco de la 41° Semana del Helado Artesanal, se realizará una nueva edición de “La Noche de las Heladerías”, una jornada que invita a recorrer distintos locales, probar nuevos sabores y disfrutar de descuentos especiales en todo el país.

Organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, el evento busca promover el consumo local, la producción artesanal y el encuentro familiar en torno a una de las tradiciones más queridas por los argentinos.

Cuándo es y cómo aprovechar el 2×1

La Noche de las Heladerías 2025 se realizará el jueves 13 de noviembre desde las 19, y contará con una promoción 2×1 en el cuarto kilo de helado en más de 500 heladerías artesanales distribuidas en todo el país.

Durante esa noche, podés comprar dos cuartos por el precio de uno en los locales adheridos, que estarán identificados con cartelería del evento. El listado completo se podrá consultar en el “Mapa del Sabor”, la guía oficial de Afadhya que geolocaliza todos los puntos de venta.

Detalles del beneficio:

Fecha: jueves 13 de noviembre

jueves 13 de noviembre Horario: desde las 19 hasta el cierre de cada local

desde las 19 hasta el cierre de cada local Promoción: 2×1 en el cuarto kilo

2×1 en el cuarto kilo Dónde consultar locales adheridos: “Mapa del Sabor” (web oficial de Afadhya)

Un clásico del calendario gastronómico argentino

Con nueve ediciones consecutivas, “La Noche de las Heladerías” se consolidó como una de las fechas más esperadas del calendario gastronómico nacional. Cada año, las heladerías participantes preparan sabores exclusivos, shows en vivo y propuestas especiales para atraer a vecinos y turistas.

Además de las promociones, el evento tendrá un componente solidario, con donaciones destinadas a instituciones como Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor Los Piletones y Casa del Teatro, reforzando el compromiso social del sector heladero artesanal.

El lema de este año: “el futuro es artesanal”

Con el lema “El futuro es artesanal”, la Asociación impulsa una campaña que pone el foco en la creatividad, autenticidad y conexión humana, en un contexto donde lo digital avanza sobre lo tradicional. Según datos recientes de Afadhya, el consumo promedio de helado en Argentina alcanza los 7,3 kilos por persona al año, llegando a 10 kilos en temporada alta.

Entre los sabores más elegidos por los argentinos se destacan:

Dulce de leche granizado

Chocolate con almendras

Frutilla a la crema

Pistacho

Cómo consultar las heladerías participantes

El listado completo de los más de 500 locales adheridos estará disponible en el sitio oficial de Afadhya a través del Mapa del Sabor, donde podés buscar por provincia, ciudad o nombre de heladería.

Participan locales en CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Chubut, Río Negro, Neuquén, y muchas otras provincias, incluyendo cadenas tradicionales y emprendimientos familiares.