Licencias de conducir en provincia: oficializan prórroga para renovar el registro

Las autoridades provinciales extendieron por 60 días corridos la validez de los registros nacionales de conducir emitidos en el territorio bonaerense, brindando un alivio administrativo a los automovilistas.

Esta medida busca descomprimir la demanda en los centros de emisión de licencias y facilitar el trámite para aquellos que tenían fecha límite próxima.

¿A quiénes alcanza esta extensión?

La prórroga aplica específicamente a todas aquellas licencias de conducir que operan bajo el formato de Licencia Nacional de Conducir y que hayan sido emitidas dentro de la provincia de Buenos Aires.

Es fundamental verificar que tu registro cumpla con esta condición para poder circular con tranquilidad durante el período extendido de dos meses adicionales a partir de la fecha de vencimiento original.

Detalles técnicos de la medida

La resolución establece que el plazo de 60 días comienza a contarse a partir de la fecha de caducidad impresa en tu plástico. Durante este tiempo, el documento mantendrá su plena validez legal para transitar por todo el territorio nacional.

Esta disposición es de carácter excepcional y tiene como objetivo principal garantizar que ningún conductor quede inhabilitado mientras gestiona el turno correspondiente para su renovación definitiva.

Cómo realizar el trámite de renovación

Aunque cuentes con esta prórroga, es recomendable no demorar el inicio del proceso de renovación. Deberás ingresar a la web oficial de tu municipio o al portal provincial para solicitar un turno previo y así evitar inconvenientes al finalizar el plazo de gracia.

Recordá que, al momento de realizar el trámite, será necesario presentar el DNI, la licencia vencida y cumplir con los requisitos de aptitud psicofísica y el pago de las tasas municipales correspondientes.

Recomendaciones para circular

Si bien el registro tiene validez legal durante los 60 días extra, se aconseja llevar impresa la resolución oficial o tenerla disponible en formato digital en el celular. Esto sirve como respaldo ante cualquier control de tránsito que pudiera desconocer la vigencia de la prórroga.