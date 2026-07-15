Conflicto docente: confirmaron medidas de fuerza para la vuelta al aula post-vacaciones

Si tu familia está organizando la vuelta a la rutina escolar tras las vacaciones de invierno, es fundamental que sepas que el regreso a las aulas no será normal. SUTEBA confirmó un paro docente que afectará el inicio del segundo semestre, generando incertidumbre en miles de hogares bonaerenses.

La medida surge tras la falta de acuerdo en la negociación salarial, dejando a los estudiantes y padres ante un escenario de escuelas cerradas o con actividad limitada en los primeros días post-receso.

Motivos de la medida de fuerza

El gremio fundamenta la huelga en la necesidad de obtener una respuesta concreta a sus demandas salariales. Los docentes sostienen que los ingresos actuales han quedado desactualizados frente a la inflación acumulada en el presente año.

Alcance del paro docente

La medida de fuerza tendrá un impacto generalizado en los establecimientos educativos que forman parte de la representación sindical. Esto significa que, dependiendo de la adhesión de cada docente en particular, el dictado de clases podría verse interrumpido durante las fechas estipuladas.

Fechas clave para las familias

Es fundamental que los padres y tutores se mantengan informados a través de los canales de comunicación de cada institución educativa. El paro está programado para coincidir con la finalización del receso invernal y la vuelta a clases el día 3 de agosto, lo que genera dudas sobre el calendario escolar de la próxima semana.

Reclamos adicionales del sector

Además del componente salarial, los docentes exigen mejoras en las condiciones de infraestructura de las escuelas y la actualización de los fondos destinados a comedores escolares. Estos puntos forman parte de una agenda de larga data que el sindicato busca destrabar mediante la presión gremial.

La urgencia por la reapertura de paritarias

Como parte fundamental de sus reclamos, el sindicato ha señalado que la interrupción de las actividades también busca poner sobre la mesa la necesidad de una convocatoria urgente a paritarias. El objetivo es revisar las escalas vigentes y ajustarlas a la realidad económica actual para garantizar que el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación no se siga erosionando ante el avance de los precios.