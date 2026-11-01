Las extracciones de efectivo cayeron a su mínimo histórico en la Argentina, según el Banco Central

Un reciente Informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA) reveló que las extracciones de efectivo cayeron a su mínimo histórico en la Argentina.

Cada persona mayor de 18 años realiza menos retiros en los cajeros automáticos, impulsada por la gratuidad y la inmediatez de las transferencias y los pagos mediante código QR.

La caída del efectivo y el récord en el uso de billeteras virtuales

Durante el primer semestre del año, cada adulto realizó un promedio de 1,3 extracciones mensuales en cajeros, lo que representa una caída del 33,4% interanual.

A su vez, el monto total extraído por persona se redujo un 14,1% en términos reales, completando una tendencia que no para de acentuarse desde 2023.

En la vereda opuesta, los pagos electrónicos por persona pasaron de 19,2 operaciones mensuales en 2023 a 32,8 en el primer semestre de 2026.

El boom de las transferencias inmediatas y el uso de la CVU

El informe del BCRA destaca que la acreditación inmediata y el costo cero posicionaron a las transferencias como el medio preferido para gastos diarios.

Las operaciones por adulto subieron a 19,2 mensuales, representando el 77% de todo el dinero movido mediante herramientas electrónicas.

Además, las estadísticas de septiembre registraron 791,6 millones de transferencias por $99,7 billones, donde el 75% tuvo como origen o destino una CVU de billeteras virtuales.

El código QR se consolida como el medio de pago que más crece

Dentro del ecosistema digital, los pagos con transferencia iniciados mediante código QR se destacaron con un crecimiento del 57,2% interanual.

En el primer semestre, el monto transaccionado por esta vía aumentó un 58,3% en términos reales, promediando 2,7 pagos mensuales por adulto.

Solo en septiembre se realizaron 123,9 millones de pagos con transferencia, de los cuales el 99,1% se inició escaneando un código QR desde el celular.

Retroceso de las tarjetas de crédito y excepciones en el uso de billetes

A diferencia del QR, las operaciones con tarjeta de crédito cayeron 3,5% en cantidad y un 12,1% en monto real en la comparación interanual.

Pese al repliegue general del billete en cajeros, el efectivo resiste en el consumo masivo: los pagos en billetes subieron 3,2% en supermercados y 10,4% en mayoristas.

De este modo, el efectivo pasó a representar el 16,9% de las ventas en supermercados y el 25,4% en los establecimientos mayoristas.