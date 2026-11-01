Medicamentos de PAMI y Remediar: un informe advierte sobre los recortes en la entrega de remedios gratuitos

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló la fuerte reducción en la entrega de remedios sin costo tras una serie de modificaciones oficiales.

El cambio afecta directamente a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y a los afiliados de la obra social de jubilados y pensionados.

Fuerte reducción en el programa Remediar

El programa nacional Remediar sufrió un importante recorte tras la oficialización de una resolución que derogó la nómina de 128 medicamentos esenciales.

El listado vigente quedó reducido a solo seis principios activos, destinados de forma exclusiva al tratamiento de afecciones cardiovasculares.

De esta forma, quedan fuera de la cobertura gratuita tratamientos masivos como la metformina para la diabetes, la levotiroxina para el hipotiroidismo y antibióticos clave.

El impacto en los jubilados afiliados a PAMI

En el caso de PAMI, la obra social pasó de cubrir casi 3.000 productos a un universo de alrededor de 2.000 medicamentos en su vademécum.

A su vez, los precios a público de los remedios más consumidos subieron cerca del 404%, mientras que lo que pagan los afiliados registró un aumento promedio del 638%.

El gasto de bolsillo para quienes dependían de la gratuidad implica hoy un costo que equivale al 27% de una jubilación mínima con bono.

Presupuesto de salud y traspaso a las provincias

El informe del CEPA señala además que el presupuesto del programa Remediar para este año sufrió una caída real del 72% en comparación con 2023.

Desde la administración nacional indicaron que la atención primaria es competencia jurisdiccional y que la norma tiene carácter orientativo para las provincias.

Por esta razón, la responsabilidad fiscal de abastecer los centros de salud recaerá sobre las administraciones provinciales, camino al traspaso pleno previsto para 2027.