Banco Nación lanzó promociones para el Día del niño: 24 cuotas sin interés y 25% de descuento

Por Denisse Helman
Banco nación lanzó promociones para el día del niño: 24 cuotas sin interés y 25% de descuento

Si estás buscando resolver los regalos del Día de la Niñez sin desequilibrar el presupuesto familiar, hay una alternativa de financiamiento que te va a interesar.

El Banco Nación puso en marcha un paquete especial de beneficios que incluye hasta 24 cuotas sin interés y descuentos con tope de reintegro pagando desde la aplicación móvil.

Hasta 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+

Para quienes prefieran hacer sus compras de manera online, la plataforma oficial de la entidad lanzó una ventana especial de financiación.

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Desde este viernes y hasta el martes 11 de agosto, la Tienda BNA+ ofrece 24 cuotas sin interés pagando desde la aplicación móvil.

Descuento con tope de $30.000 y 9 cuotas en comercios

Para las compras presenciales o en comercios adheridos, el beneficio se extenderá durante mediados de mes.

Del 10 al 16 de agosto, los usuarios contarán con un 25% de descuento con un tope de $30.000 por compra, sumado a la posibilidad de abonar en hasta 9 cuotas sin interés.

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Requisitos para acceder a los beneficios desde la aplicación

Para validar las promociones al momento de abonar, es indispensable cumplir con la modalidad de pago establecida por la entidad.

Las operaciones deben realizarse exclusivamente a través de la app BNA+MODO escaneando el código QR, seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Rubros participantes y consulta de locales adheridos

La propuesta abarca los sectores comerciales más buscados para la fecha festiva.

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Los descuentos aplican en jugueterías, librerías, indumentaria infantil y comercios de deportes, cuyo listado completo se encuentra disponible en la web oficial del banco.

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