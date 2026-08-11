ANSES mantiene un pago de $78.000 en agosto: quiénes lo cobran y hasta cuándo seguirá vigente

Durante agosto de 2026 continúa vigente una asistencia económica destinada a un grupo específico de personas que anteriormente formaban parte del Potenciar Trabajo. A pesar de los cambios que atravesaron los programas sociales en los últimos años, miles de titulares siguen incluidos en este esquema y reciben el depósito de manera mensual.

Se trata del Programa de Acompañamiento Social, una prestación que depende del Ministerio de Capital Humano y cuyos pagos se canalizan a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El programa mantiene condiciones particulares para permanecer dentro del padrón y, además, el Gobierno decidió extender su vigencia, despejando una de las principales dudas entre quienes actualmente reciben la ayuda.

Acompañamiento Social: cuánto se cobra en agosto de 2026

Los titulares del Programa de Acompañamiento Social cobran $78.000 durante agosto de 2026.

El monto se mantiene sin modificaciones respecto de los meses anteriores. Hasta el momento, no se anunció un aumento ni un bono extraordinario adicional para los beneficiarios del programa durante agosto.

Se trata de una asistencia mensual destinada a personas que presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral y que fueron derivadas al programa luego de la eliminación del antiguo Potenciar Trabajo.

Cuándo se pagaron los $78.000 de Acompañamiento Social en agosto

El pago correspondiente a agosto comenzó a acreditarse durante los primeros días del mes. Para buena parte de los titulares, los $78.000 fueron depositados el miércoles 5 de agosto de 2026 en la cuenta bancaria utilizada habitualmente para recibir la prestación.

La acreditación es automática para quienes continúan activos dentro del padrón, por lo que no es necesario realizar una inscripción mensual ni presentar una solicitud para cobrar cada período.

Quienes ya se encuentran incluidos deben mantener las condiciones establecidas por el programa para continuar percibiendo el beneficio.

Quiénes cobran los $78.000 en agosto

El Programa de Acompañamiento Social está dirigido principalmente a beneficiarios que anteriormente integraban el Potenciar Trabajo y que, tras la reorganización realizada por el Gobierno nacional en 2024, fueron derivados automáticamente al nuevo esquema.

Los principales grupos alcanzados son:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.

en situación de vulnerabilidad social. Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años que cumplen las condiciones del programa.

que cumplen las condiciones del programa. Titulares provenientes del antiguo Potenciar Trabajo que fueron asignados al Programa de Acompañamiento Social de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

El objetivo oficial del programa es promover la inclusión social, mejorar las condiciones de vida de las familias y acompañar especialmente a quienes presentan mayores barreras para acceder al empleo formal.

Qué pasó con Potenciar Trabajo

El antiguo Potenciar Trabajo dejó de funcionar con su formato original en 2024. A partir de esa reorganización, sus beneficiarios fueron distribuidos principalmente entre dos nuevos programas.

Volver al Trabajo: quedó orientado principalmente a personas de entre 18 y 49 años con posibilidades de capacitación e inserción en el mercado laboral.

quedó orientado principalmente a personas de entre 18 y 49 años con posibilidades de capacitación e inserción en el mercado laboral. Acompañamiento Social: concentró principalmente a personas mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de 18 años en situación de vulnerabilidad.

El traspaso se realizó de manera automática según las características de cada beneficiario, por lo que quienes quedaron comprendidos en Acompañamiento Social no tuvieron que volver a anotarse luego de la eliminación de Potenciar Trabajo.

¿Se puede inscribir una persona nueva para cobrar los $78.000?

Actualmente no existe una inscripción general abierta similar a la que funcionaba para otros programas sociales. El padrón está integrado principalmente por personas que fueron reasignadas desde Potenciar Trabajo cuando se produjo la división del esquema.

Por este motivo, cobrar otros beneficios de ANSES no significa automáticamente tener derecho a los $78.000 de Acompañamiento Social.

La permanencia dentro del programa depende del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano y de los controles que pueda realizar el organismo.

Hasta cuándo se seguirá pagando Acompañamiento Social

Una de las novedades más importantes de 2026 fue la decisión del Gobierno de extender la vigencia del Programa de Acompañamiento Social.

A través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el programa tendrá una duración total de 48 meses contados desde la entrada en vigencia de la normativa original que puso en marcha el esquema.

En términos prácticos, esto permite que Acompañamiento Social continúe vigente hasta 2028, siempre sujeto a la disponibilidad de las partidas presupuestarias correspondientes.

La resolución fue publicada el 14 de abril de 2026 y justificó la continuidad del programa en la necesidad de mantener la asistencia para hogares que todavía atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad social.

¿Los $78.000 aumentan todos los meses como la AUH y las jubilaciones?

No. A diferencia de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares alcanzadas por la movilidad mensual, el monto de Acompañamiento Social no se actualiza automáticamente todos los meses por inflación.

Por ese motivo, mientras otras prestaciones de ANSES tuvieron incrementos a lo largo de 2026, la asignación económica del programa se mantiene en $78.000 mensuales.

Cualquier modificación futura del importe dependerá de una decisión del Gobierno nacional.

Acompañamiento Social y Volver al Trabajo: ¿cobran lo mismo?

Ambos programas surgieron de la división del antiguo Potenciar Trabajo y mantienen una asignación económica de $78.000, aunque están dirigidos a perfiles diferentes y tienen objetivos distintos.

Acompañamiento Social prioriza a personas con mayores dificultades sociales para ingresar al mercado laboral, mientras que Volver al Trabajo tiene un enfoque relacionado con la capacitación, formación y búsqueda de empleo.

Por eso, aunque muchas veces continúan siendo mencionados informalmente como “ex Potenciar Trabajo”, actualmente son programas diferentes y administrados bajo esquemas distintos.

Qué pasa si no se recibió el pago de agosto

Quienes venían cobrando Acompañamiento Social y no encontraron acreditados los $78.000 correspondientes a agosto deben tener en cuenta que pueden existir controles, suspensiones o situaciones particulares dentro del padrón.

El Ministerio de Capital Humano dispone de una línea específica para consultas vinculadas con el Programa de Acompañamiento Social: 0800-222-3294.

De esta manera, durante agosto de 2026 el programa continúa pagando $78.000 mensuales a quienes permanecen incluidos, mientras que su extensión hasta 2028 garantiza la continuidad formal del esquema, aunque los futuros montos seguirán dependiendo de las decisiones que adopte el Gobierno nacional.