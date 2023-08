Lali Espósito se enojó por la victoria de Javier Milei y las redes sociales la destruyeron: "¡Andate a Cuba!"

Javier Milei sorprendió a todos haciendo unas elecciones PASO muy buenas y eso generó la indignación de la diva del pop adolescente Lali Espósito.

Cuestionadísima

La joven escribió en sus redes sociales: "Que peligroso. Que triste". De inmediato, los cibernautas salieron a responderle.

Una persona abrió el cuestionamiento escribiéndole: "Andate a Cuba, te pago el pasaje en dólares si querés". Pero luego la situación se volvió más complicada.

Varios cibernautas remarcaron que la joven se indigna por el triunfo de Milei, pero no habla de la nena que mataron en la puerta de su escuela: "Peligro hay en la calle cuanto te rompen a tiros por un celular".

Un hombre fue todavía más directa: "Peligroso es que te maten por un celular. Peligroso es que el 50% del país sea pobre".

Peligroso es que te maten por un celular. Peligroso es que el 50% del país sea pobre. Peligroso es que todavía no hayan encontrado a Cecilia. Peligroso es el 120% de inflación. Peligroso es el kirchnerismo. — Joaquin Eguia (@joaco_eguia) August 14, 2023

La respuesta de Lali Espósito

La joven escribió hoy: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente".

Y agregó: "Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada".

Esto generó una nueva ola de críticas a la joven, que prefirió no responder nada más.

hace 4 años que se vienen cargando sistemáticamente derechos en este país, capaz no te enteraste porque vivis afuera pero si preguntas te vas a enterar de cosas como el vacunatorio vip, muertos por covid, Tehuel, Morena, Cecilia, jubilaciones miseria y la lista sigue...

— 𝑳𝒖𝒊𝒔𝒎𝒂🦄 (@luismadovale) August 14, 2023