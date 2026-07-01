La medida de banco provincia para quienes no llegaron a pagar todo en junio: ¿qué cambia?

La entidad bancaria anunció una reducción significativa en las tasas de interés para la refinanciación de deudas, una gran noticia para miles de usuarios.

Esta medida busca facilitar el cumplimiento de los pagos y aliviar la carga financiera de quienes tienen saldos pendientes.

A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber sobre esta nueva tasa y cómo te beneficia.

¿Qué deudas se pueden refinanciar con esta nueva tasa?

La medida alcanza a las deudas provenientes de saldos de tarjetas de crédito de la entidad, un problema común para muchos bonaerenses.

Se aplica para aquellos usuarios que no hayan cancelado el total de su resumen y necesiten un plan de pagos para el saldo restante.

Es fundamental destacar que esta refinanciación está disponible tanto para las tarjetas Visa como Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

¿Cuál es la nueva tasa de interés y desde cuándo rige?

El Banco Provincia estableció una tasa nominal anual (TNA) del 89% para esta modalidad de refinanciación de deudas.

Esta cifra representa una baja considerable respecto a las tasas anteriores, que superaban el 100% anual en muchos casos.

La nueva tasa comenzó a regir a partir del 1° de julio, por lo que ya está vigente para los saldos pendientes de junio.

Plazos de pago y cómo acceder al beneficio

Los usuarios podrán refinanciar sus deudas en un plazo de hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas con esta tasa preferencial.

Para acceder a este beneficio, no es necesario realizar ningún trámite extra ni solicitarlo de manera presencial en una sucursal.

El plan de refinanciación se aplica automáticamente si el usuario no cancela el total del resumen antes de la fecha de vencimiento.

Un alivio financiero clave para los bonaerenses

Esta reducción de tasas forma parte de las políticas que implementa el banco para acompañar a sus clientes en un contexto económico complejo.

La medida busca dar un respiro a las familias bonaerenses que utilizan la tarjeta de crédito para sus compras cotidianas.

Al bajar el costo del financiamiento, el Banco Provincia facilita que más personas puedan estar al día con sus obligaciones y evitar el sobreendeudamiento.