La Libertad Avanza busca recuperar votos clave y prepara acto final con Milei en Rosario

El clima electoral se intensifica en Argentina con la proximidad de las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza se aferra a una estrategia clave: mejorar la cantidad de votos en distritos específicos para tener una victoria en la sumatoria nacional. En este contexto, el presidente Javier Milei cerrará la campaña con un acto en Rosario este jueves 23 de octubre.

Falta de presencia de Milei en Provincia de Buenos Aires

Durante el tramo final de la campaña, La Libertad Avanza anunció que el presidente Javier Milei no participará en las últimas actividades en la Provincia de Buenos Aires. Su intervención más reciente tuvo lugar la semana pasada en Tres de Febrero, y se confirmó que no volverá a pisar suelo bonaerense antes de las elecciones.

Un dirigente que forma parte de la campaña de LLA aclaró: “Se decidió que la última movida sea Tres de Febrero. Lo de Ezeiza nunca estuvo confirmado. Era una acción más comunicacional que territorial”.

Un cierre atípico y recorrido estratégico

Las filas de La Libertad Avanza evitarán un cierre clásico. No habrá actos tradicionales en el conurbano ni en el interior de la provincia. La única excepción será el evento en Rosario. La estrategia para la última semana de campaña incluye recorridas en distintos distritos.

Miércoles: Inicio de la agenda de Diego Santilli en Merlo, con visitas a San Martín y Vicente López.

Inicio de la agenda de en Merlo, con visitas a San Martín y Vicente López. Jueves: Santilli viajará a Junín, luego regresará para recorrer Zárate y Campana.

Estas actividades estarán acompañadas por referentes del espacio, incluidos autoridades del PRO. Además, el día de cierre en Rosario, solo se convocará a un representante por distrito, lo que significa que solo irá Santilli y no otros candidatos o referentes.

Desafíos electorales y expectativas de votos

Según los cálculos de la alianza, se estima que se perdieron alrededor de 2 millones de votos entre la elección presidencial del 2023 y los comicios legislativos bonaerenses del pasado 7 de septiembre. Un referente del PRO mencionó: “Esos votos están mayoritariamente en la primera y en la tercera sección”.

La Libertad Avanza sostiene que si logran una mejora en la provincia, podrían alcanzar el triunfo a nivel nacional en las votaciones del próximo domingo.