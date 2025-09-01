La Justicia prohibió la difusión de audios de Karina Milei

El Poder Judicial ha dictado este lunes el cese inmediato de la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno, atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Esta decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpreta como un reconocimiento a una “violación grave a la privacidad institucional”.

Detalles de la medida cautelar dictada por el juez nacional

Según la agencia Noticias Argentinas, la medida cautelar prohíbe la publicación del material que había sido anticipado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

Para garantizar el cumplimiento de esta medida, el fallo exige que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Reacciones del Gobierno y del vocero presidencial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la noticia en sus redes sociales, afirmando que la Justicia “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. Esta declaración subraya la posición del Gobierno frente a la filtración de los audios.

Origen de la polémica

La controversia comenzó el viernes pasado con la difusión de un breve clip en el que se escucha a la hermana del Presidente solicitando “unidad” dentro de la interna del oficialismo libertario. Quienes compartieron este material habían advertido que se trataba de un adelanto, lo que habría llevado al oficialismo a actuar judicialmente con celeridad.