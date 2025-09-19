La Justicia procesó a Matías Morla por la explotación ilegal de los derechos de Maradona

La Justicia ha avanzado en la investigación sobre la posible explotación indebida de los derechos comerciales vinculados a la figura de Diego Armando Maradona. En este contexto, se ha ordenado el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado del ídolo argentino, junto a otros involucrados, lo que ha renovado el interés público en este caso.

¿Quiénes son los implicados en este caso de explotación de derechos comerciales?

El procesamiento de Morla se extiende a varios individuos. Entre ellos se encuentran su cuñado, Maximiliano Pomargo; Sergio Alejandro Garmendia, quien había sido designado como administrador; una escribana; y las hermanas de Maradona, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona. Esta amplia gama de implicados subraya la complejidad del entramado legal y económico que rodea al legado del exfutbolista.

¿Qué revelan las investigaciones sobre los movimientos de dinero?

Según documentos presentados por las hijas de Maradona, se habrían detectado movimientos de fondos en cuentas en paraísos fiscales. Estos montos estarían relacionados con contratos comerciales que utilizarían la imagen y marca del icónico jugador, y los resultados de la investigación sugieren que los beneficios habrían fluido hacia Morla y su círculo cercano.

El curso de la investigación ha experimentado altibajos. Inicialmente, Morla había sido indagado y luego sobreseído, pero el nuevo fallo judicial ha reabierto el caso, imponiendo un embargo preventivo y volviendo a posicionarlo en el centro de las sospechas sobre la gestión de los derechos relacionados con Maradona.

¿Qué significa este caso en la disputa por la herencia de Maradona?

La reactivación de la causa resalta las tensiones existentes entre los herederos legítimos del fútbol argentino y aquellos que formaron parte de su círculo íntimo en los últimos años de su vida. La lucha por la herencia simbólica y económica de Diego Maradona se intensifica, reflejando las disputas inherentes a la administración de su legado.

Con este último desarrollo, la Justicia se encuentra en un punto clave para esclarecer el futuro de los derechos comerciales en torno a la figura de uno de los mayores ídolos del deporte mundial.