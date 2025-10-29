La Corte sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este miércoles el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en el caso por espionaje ilegal dirigido a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Este veredicto también implica el cierre definitivo de la causa.

Decisión unánime en el tribunal supremo

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las querellas debido a un defecto formal, manteniendo así la resolución que favoreció al exmandatario. La investigación inicial había destacado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llevó a cabo seguimientos y fotografías de los familiares de los 44 marinos entre los años 2017 y 2018.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, la Corte no abordó el fondo del asunto durante esta instancia.

Reacción de las familias y futuros pasos legales

Las familias de las víctimas manifestaron su intención de continuar su reclamo ante organismos internacionales luego de haber agotado la vía judicial en el país. Esta determinación surge en el contexto del dolor y la angustia que la desaparición del submarino causó a los allegados de los tripulantes.

Otras absoluciones en el caso

En la misma resolución, la Corte absolvió al exdirector de la AFI, Gustavo Arribas; su entonces subsecretaria Silvia Majdalani; así como a ocho exagentes del organismo. La acusación inicial incluía denuncias sobre seguimientos, recopilación de datos personales y monitorización de actividades públicas y redes sociales de los familiares mientras reclamaban respuestas sobre la desaparición del submarino.