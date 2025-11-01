La Bolsa argentina marcó récord histórico: el Merval subió 70% en dólares

El mercado financiero argentino atravesó en octubre un mes sin precedentes, marcado por un clima de euforia tras los resultados de las elecciones legislativas. Los movimientos bursátiles reflejaron el optimismo de los inversores, impulsados por el triunfo del oficialismo y la expectativa de continuidad económica y política.

Un ascenso histórico en los mercados

El S&P Merval tuvo su mayor suba en 30 años, con un crecimiento del 70% en dólares, mientras que los bonos soberanos escalaron hasta 35% y los ADRs argentinos llegaron a subir hasta 150%. Este fuerte rally permitió que el riesgo país perforara los 700 puntos, una marca que no se veía desde hacía varios años.

El llamado trade electoral se profundizó tras el batacazo de La Libertad Avanza (LLA), que se impuso en los comicios de medio término y revirtió los resultados en la provincia de Buenos Aires, donde en septiembre había perdido por casi 14 puntos. El resultado sorprendió a los mercados y generó una reconfiguración de expectativas económicas y políticas.

Bonos, riesgo país y expectativas

Durante la última semana de octubre, los bonos en dólares continuaron con tendencia alcista, cerrando con ganancias de hasta 1,1% y acumulando avances de hasta 23,7% en la semana. Con esa mejora, el riesgo país descendió a 659 puntos, el nivel más bajo del año.

Analistas del mercado destacaron que la tendencia podría sostenerse si el Gobierno concreta un programa de recompra de deuda y avanza en reformas estructurales que consoliden el anclaje fiscal. También se observó un mayor interés por parte de inversores internacionales, alentados por la baja de tasas locales y la mejora del clima político.

A su vez, el Banco Central (BCRA) flexibilizó moderadamente las normas sobre encajes bancarios, lo que alivió la liquidez del sistema financiero y podría favorecer la recuperación económica en los próximos meses.

Rally histórico en acciones argentinas

En el mercado local, el S&P Merval avanzó 7,5% en el último día del mes, superando por primera vez el umbral de los 3.000.000 de puntos y alcanzando las 3.002.607 unidades. Medido en dólares, trepó 6,4% y cerró cerca de los 2.000 puntos.

Entre las acciones más destacadas del panel líder se ubicaron:

Grupo Supervielle : +12,6% en el día y +148% en el mes.

: +12,6% en el día y +148% en el mes. Grupo Financiero Galicia : +10,5% en la jornada y +113,4% en octubre.

: +10,5% en la jornada y +113,4% en octubre. Banco Macro : +10,2% en el día y +112,5% en el mes.

: +10,2% en el día y +112,5% en el mes. Edenor: +8,9% en Wall Street y +114,8% mensual.

En tanto, los ADRs argentinos en Wall Street también registraron fuertes avances, con subas semanales de hasta 84,4%, encabezadas por entidades financieras y energéticas.

Impacto político y proyecciones

El resultado electoral consolidó el poder del oficialismo en el Congreso, otorgándole capacidad de veto y margen para impulsar reformas. Desde el mercado se interpreta que este nuevo escenario político reduce la incertidumbre y abre la puerta a proyectos de reforma laboral y tributaria, consideradas claves para la inversión y el crecimiento.

El especialista financiero Dante Ruggieri sostuvo que el S&P Merval “marcó un récord histórico al escalar 31% en dólares en una sola rueda” tras los comicios. Además, estimó que el mercado podría volver a testear máximos en los próximos meses, con un potencial de suba del 30% al 40% en dólares, apoyado en el respaldo político y el optimismo inversor.