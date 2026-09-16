Kicillof cambió su agenda y se suma a la marcha por los 50 años de La Noche de los Lápices

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, modificó la agenda oficial que tenía prevista para este miércoles 16 de septiembre y decidió permanecer en La Plata para participar de las actividades conmemorativas por los 50 años de La Noche de los Lápices, una jornada que tendrá como protagonista a miles de estudiantes secundarios y que este año también quedó atravesada por las diferencias internas dentro del peronismo bonaerense.

Kicillof tenía previsto trasladarse a 9 de Julio, en la Cuarta Sección Electoral, para encabezar una actividad vinculada con la entrega de escrituras. Sin embargo, finalmente suspendió esa visita y permanecerá en la capital provincial para participar de los homenajes programados al cumplirse medio siglo de los secuestros de estudiantes secundarios ocurridos en septiembre de 1976 durante la última dictadura.

La agenda contempla a las 13 horas un acto en la plazoleta de La Noche de los Lápices, en la zona de calles 8 y 61, donde está prevista la presencia del gobernador junto al intendente platense, Julio Alak. Allí se entregarán reconocimientos a familiares de las víctimas y sobrevivientes. Más tarde se desarrollará la tradicional movilización estudiantil.

La marcha comenzará a las 14.30 en Plaza Olazábal, en 7 y 38, y avanzará hasta el Ministerio de Obras Públicas, ubicado en 7 y 59, donde está previsto realizar un acto de cierre acompañado por presentaciones musicales. La convocatoria es organizada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires (FES).

La decisión de Kicillof de participar adquiere además una dimensión política particular debido a las diferencias que surgieron durante la organización de la jornada. En los últimos días, sectores estudiantiles cuestionaron al Gobierno provincial por la disponibilidad de micros para trasladar jóvenes hacia La Plata. Desde sectores vinculados al Ejecutivo bonaerense, en tanto, señalaron que la Provincia acompañará la movilización mediante postas de hidratación y prevención sanitaria, además de colaborar con actividades culturales.

La movilización también incorpora consignas políticas actuales impulsadas por algunas de las organizaciones convocantes, entre ellas reclamos relacionados con el financiamiento educativo y la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Estas posiciones forman parte de los planteos de los organizadores y se producen en un contexto de diferencias públicas entre distintos sectores del peronismo provincial.

Este 16 de septiembre se cumplen exactamente 50 años de La Noche de los Lápices, denominación con la que quedó identificado el operativo represivo que tuvo como víctimas a estudiantes secundarios de La Plata. Seis de los jóvenes vinculados al episodio —Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Francisco López Muntaner— continúan desaparecidos. La historia quedó especialmente asociada a la militancia estudiantil y al reclamo por el boleto secundario, aunque las actividades políticas y sociales de aquellos jóvenes eran más amplias.

Así, La Plata volverá a convertirse este miércoles en el epicentro bonaerense de las actividades de memoria, con una movilización que tendrá un significado especial por cumplirse medio siglo de aquellos acontecimientos y que, al mismo tiempo, se desarrolla en medio de las actuales disputas políticas dentro del oficialismo provincial.