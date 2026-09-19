Desde octubre habrá un nuevo servicio de micros entre la plata y varias ciudades bonaerenses

La provincia de Buenos Aires sumará desde octubre un nuevo servicio de micros que conectará La Plata con Junín, atravesando numerosas localidades del interior y ofreciendo una nueva alternativa de transporte para quienes necesitan desplazarse entre la capital provincial y el centro y noroeste bonaerense. La prestación estará a cargo de Plusmar y forma parte de los nuevos recorridos autorizados por el Ministerio de Transporte bonaerense.

De acuerdo con la información difundida, el servicio tendrá como cabeceras a La Plata y Junín y realizará paradas intermedias en San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Moquehuá, Chivilcoy, Alberti, Bragado y General Viamonte (Los Toldos), conformando de esta manera un extenso corredor que permitirá vincular de manera directa a varias ciudades bonaerenses.

La puesta en funcionamiento está prevista para octubre y los pasajes ya se encuentran a la venta, según la información conocida este sábado 19 de septiembre. La incorporación del recorrido resulta especialmente significativa para estudiantes, trabajadores y personas que deben trasladarse por cuestiones de salud o trámites administrativos hacia La Plata, además de facilitar los viajes entre las propias localidades incluidas en el trayecto.

El nuevo esquema presenta algunas modificaciones respecto de los recorridos anunciados inicialmente por el Gobierno bonaerense. En julio, el Ministerio de Transporte había autorizado a Plusmar la explotación de las líneas 248 C y 351. En aquel momento se informó que la 248 C uniría La Plata con San Vicente, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Chivilcoy, Bragado y Los Toldos, mientras que la línea 351 comunicaría la capital provincial con General Pinto, Lincoln y General Villegas, pasando también por Junín, entre otras ciudades.

En el trazado difundido ahora aparecen como novedades Moquehuá y Alberti, mientras que Junín queda establecida como una de las cabeceras del servicio que comenzará a operar durante octubre.

La ampliación de las conexiones interurbanas apunta a fortalecer una red de transporte especialmente importante para los habitantes del interior bonaerense, reduciendo en muchos casos la necesidad de realizar combinaciones para llegar a la capital provincial.