Julio llega con un esperado descanso de cuatro días: ¿cuándo será?

El mes de julio ofrecerá uno de los descansos más esperados del año con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, una oportunidad que muchos argentinos aprovecharán para realizar una escapada turística o disfrutar de unos días de descanso en familia, justo antes del comienzo de las vacaciones de invierno en la mayoría de las provincias.

El período de descanso se extenderá desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

El jueves 9 de julio será feriado nacional inamovible en conmemoración del Día de la Independencia, fecha que recuerda la Declaración de la Independencia Argentina realizada en 1816 por el Congreso reunido en Tucumán.

En tanto, el viernes 10 de julio fue establecido por el Gobierno nacional como día no laborable con fines turísticos, una medida prevista por la Ley 27.399 para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos que impulsen la actividad económica en los distintos destinos del país. Cabe aclarar que, al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, en el sector privado su otorgamiento queda sujeto a la decisión de cada empleador, mientras que en la administración pública nacional y otros organismos la jornada será no laborable.

El descanso continuará con el sábado 11 y el domingo 12 de julio, conformando un fin de semana extralargo para quienes puedan acceder al día no laborable del viernes.

Este receso llega además en un momento estratégico, ya que antecede al inicio del receso escolar de invierno en gran parte del país, por lo que se espera un importante movimiento turístico en rutas, terminales y destinos de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones argentinas.

Desde el sector turístico prevén un incremento en las reservas para esos días, especialmente en destinos cercanos que permiten realizar viajes cortos, aprovechando el último fin de semana largo antes de las vacaciones invernales.