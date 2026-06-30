Julio arranca con todo: aire polar y temperaturas extremadamente bajas

La provincia de Buenos Aires se prepara para atravesar varios días de intenso frío luego del ingreso de una nueva masa de aire de origen antártico que comenzará a sentirse desde este martes y se profundizará entre el miércoles y el viernes, período en el que se esperan las temperaturas más bajas de la semana.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el avance del aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas, heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense y una sensación térmica aún más baja debido al viento del sector sur. En algunas zonas del interior provincial las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 0 °C durante las primeras horas de la mañana.

Los especialistas anticipan que el jueves y el viernes serán las jornadas más frías de la semana, con ambiente muy seco, cielo mayormente despejado y condiciones favorables para la formación de fuertes heladas.

Recomendaciones para enfrentar el frío

Ante este escenario, se aconseja:

Vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.

Utilizar gorro, bufanda, guantes y calzado cerrado para conservar el calor corporal.

Evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y correctamente ventilados.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Qué alimentos ayudan a mantener el calor

Durante los días de bajas temperaturas se recomienda consumir comidas calientes y nutritivas que aporten energía al organismo, entre ellas:

Guisos de lentejas, porotos o garbanzos.

Sopas y caldos caseros.

Pucheros y estofados.

Carnes magras acompañadas con verduras.

Infusiones calientes como té, café o mate.

Chocolate caliente y leche caliente.

Frutas cítricas ricas en vitamina C para fortalecer las defensas.

Los especialistas también aconsejan mantenerse bien hidratado, aun cuando la sensación de sed disminuya durante los días de frío intenso, y evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ya que favorecen la pérdida de calor corporal.