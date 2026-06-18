Jueves gris, con lluvias y el invierno esperando a la vuelta de la esquina

A tres días del inicio oficial del invierno, la provincia de Buenos Aires atraviesa este jueves 18 de junio una jornada típicamente otoñal: cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y probabilidades de lluvias y lloviznas en distintos sectores del territorio bonaerense. Diversos pronósticos coinciden en que las precipitaciones podrían desarrollarse principalmente entre la tarde y la noche, acompañadas por temperaturas bajas y elevada humedad.

Las marcas térmicas se ubicarán en general entre los 4°C y 14°C, con variaciones según cada región de la provincia. El viento soplará en forma leve a moderada, mientras que el cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada.

Panorama general en la provincia

📍 Norte bonaerense: cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas.

📍 Centro de la provincia: jornada húmeda e inestable, con posibles precipitaciones durante la tarde.

📍 Costa Atlántica: abundante nubosidad, ambiente fresco y posibilidad de lloviznas.

📍 Sur bonaerense: condiciones variables, con temperaturas bajas y mejoramientos temporarios.

El otoño comienza a despedirse

El otoño astronómico transita sus últimas horas. El próximo sábado 21 de junio se producirá oficialmente el cambio de estación y comenzará el invierno en el hemisferio sur, dando inicio al período más frío del año.

Durante las últimas semanas, la provincia de Buenos Aires registró varias irrupciones de aire frío, heladas en zonas rurales y jornadas con temperaturas por debajo de los valores habituales, anticipando lo que será la nueva estación.

Se acerca el Día de la Bandera

Este sábado 20 de junio se conmemorará el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano. Al caer sábado, el feriado nacional es inamovible, por lo que no generará un fin de semana largo adicional.

Las perspectivas climáticas para el sábado son más favorables que las de hoy, con una mejora de las condiciones, menor probabilidad de lluvias y temperaturas frías típicas de esta época del año.

Cómo seguirá el tiempo

Tras las lluvias previstas para este jueves, el viernes presentaría una mejora gradual con descenso de la nubosidad. Para el fin de semana se esperan mañanas frías, algunas neblinas en sectores rurales y temperaturas acordes al comienzo del invierno.

La recomendación para quienes deban viajar por rutas bonaerenses es mantenerse informados sobre los reportes meteorológicos y circular con precaución ante la posible reducción de visibilidad por lluvias, lloviznas o bancos de niebla durante las primeras horas del día.