Compras en el exterior y envíos postales: ARCA reglamentó los nuevos controles de septiembre y los límites de exención

Si solés traer productos del extranjero o pensás vender al exterior por correo, la normativa cambió: ARCA reglamentó la reforma integral del régimen postal mediante el Decreto 604/2026.

El nuevo esquema unifica los beneficios tributarios para las importaciones y elimina las trabas para las exportaciones comerciales de PyMEs y pequeños productores.

Importaciones: exención de hasta u$s400 dólares y tope de 5 envíos anuales

La normativa iguala las reglas de juego entre el correo oficial y las empresas privadas de courier, buscando dar transparencia a las compras en el exterior.

Beneficio fiscal: exención de derechos de importación para encomiendas que no superen los u$s400 por paquete .

exención de derechos de importación para encomiendas que no superen los . Límite por persona: se podrá utilizar este beneficio tributario un máximo de 5 veces al año por usuario.

Exportaciones comerciales sin límite de valor y ayuda familiar

Para incentivar el comercio electrónico hacia el mundo, la medida introdujo un cambio histórico para los emprendedores:

Ventas comerciales: se eliminan los límites de valor para las exportaciones comerciales por vía postal.

se para las exportaciones comerciales por vía postal. Envíos familiares y obsequios: no pagan tributos de exportación, siempre que el monto acumulado no supere los u$s5.000 por mes y por remitente.

Verificación aduanera y representación de los couriers

El servicio aduanero mantiene la facultad de controlar los paquetes que ingresen o salgan del territorio nacional.

En caso de requerirse la apertura del envío, el procedimiento se realizará ante el interesado o el personal autorizado de la empresa postal. Además, el operador postal actuará automáticamente en representación del destinatario, salvo que el comprador exprese lo contrario antes de que el paquete entre al país.

Responsabilidad tributaria y vigencia de los controles

Las nuevas pautas operativas están bajo la fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Tanto las plataformas o courier privados como los destinatarios finales son considerados responsables de las obligaciones tributarias según el tipo de envío, en un esquema pensado para agilizar el ingreso de encomiendas.