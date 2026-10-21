Jubilación anticipada con 20 años de aportes: qué exige la anses y qué trabajadores pueden acceder

Si escuchaste hablar de la posibilidad de retirarte antes de los 60 años con menos aportes, es clave entender qué hay de cierto y cómo funciona este beneficio.

El sistema previsional en Argentina contempla regímenes diferenciales para actividades específicas, pero no todos los trabajadores pueden acceder a la jubilación anticipada.

A continuación, te detallamos quiénes pueden ingresar a este esquema, qué requisitos se exigen y la verdad sobre la Ordenanza 29.604.

La verdad sobre la Ordenanza 29.604 y la jubilación a los 40 años

En los últimos días circuló información sobre la posibilidad de jubilarse desde los 40 años con 20 de aportes bajo esta norma.

Sin embargo, no se trata de una medida de alcance general de la ANSES ni de un beneficio aplicable a cualquier trabajador del país.

Las ordenanzas corresponden a jurisdicciones provinciales o municipales específicas, por lo que su aplicación depende de la caja previsional de origen y de la actividad en cuestión.

Quiénes pueden acceder a regímenes de retiro anticipado

Los regímenes especiales están destinados de forma exclusiva a tareas consideradas insalubres, riesgosas o de agotamiento prematuro.

Entre los sectores contemplados se encuentran trabajadores mineros, ferroviarios, del transporte e industriales con exigencias físicas particulares.

En estos casos, se fijan edades mínimas y años de servicio menores a la ley general (que exige 60 años para mujeres y 65 para varones).

Qué documentos y requisitos exige el sistema previsional

Cumplir únicamente con la cantidad de años trabajados no garantiza la jubilación si no se alcanza el límite de edad del régimen correspondiente.

Para determinar si corresponde el beneficio, es indispensable consultar la historia laboral en la ANSES o en la caja correspondiente.

Si faltan registros, el interesado deberá presentar documentación respaldatoria como recibos de sueldo o certificaciones de servicio emitidas por la patronal.

Cómo saber si te corresponde la jubilación diferencial

Antes de iniciar cualquier trámite administrativo, los interesados deben verificar las condiciones exactas de su actividad.

Cada sector cuenta con normas particulares que establecen la edad mínima y el porcentaje de aportes específicos por insalubridad.

Por este motivo, se recomienda consultar de forma presencial o virtual ante el organismo responsable para confirmar la vigencia del régimen antes de presentar el cese laboral.