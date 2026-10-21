Descuentos de hasta el 50% en pavas, tostadoras y cafeteras: cómo funciona la promoción que es furor en góndolas

Si estás buscando equipar tu cocina sin gastar de más, una nueva oferta por tiempo limitado te permite ahorrar hasta la mitad en productos clave.

Ante la caída de las ventas, las grandes cadenas apostaron por promociones agresivas en pequeños electrodomésticos para incentivar el gasto familiar.

Te contamos cuáles son los combos disponibles, los precios exactos y hasta cuándo podés aprovecharlos.

Cómo funciona el “Combo Desayuno” y las fechas límites de la oferta

La promoción apunta especialmente a artículos fundamentales para la mañana como tostadoras, pavas eléctricas y cafeteras.

La propuesta estará vigente desde el 16 de octubre hasta el próximo 22 de octubre exclusivamente para compras en sucursales físicas.

El beneficio aplica al llevar dos artículos combinados y permite acceder a rebajas de entre el 35% y el 50% en un solo pago.

Precios y opciones: qué productos podés conseguir y cuánto cuestan

Dentro de las alternativas exhibidas en las góndolas, destacan tres combinaciones principales con importantes rebajas:

Pava y tostadora eléctrica Top House: en oferta a $49.999 (precio regular $107.998), lo que representa un 50% de descuento .

en oferta a (precio regular $107.998), lo que representa un . Pava Pheart y tostadora Theart: precio promocional de $83.999 (antes $146.998), con un 40% de rebaja .

precio promocional de (antes $146.998), con un . Tostadora y cafetera con molinillo Top House: se consigue a $85.999 (precio de lista $132.998), reflejando un 35% de descuento.

Caída del consumo: las cifras oficiales que explican las promociones

El lanzamiento de estas ofertas surge como respuesta a la falta de reactivación en el gasto de los hogares.

Según datos del INDEC, las ventas en supermercados cayeron un 2,1% interanual en julio y acumularon una baja del 2,7% en los primeros siete meses de 2026.

A su vez, relevamientos de la consultora Scentia mostraron una contracción de 1,5% interanual en agosto dentro del consumo masivo.

Inflación y salarios: el impacto directo en el bolsillo familiar

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) señalaron que el indicador de consumo registró una baja del 1,1% interanual en agosto.

Si bien la desaceleración de la inflación ayuda a frenar la suba de precios, la baja de la inflación no se traduce de forma automática en una recuperación inmediata del poder de compra.

Por este motivo, las cadenas apuestan a descuentos directos para intentar traccionar las ventas antes de fin de mes.