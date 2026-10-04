Inversiones récord y desembolsos clave: los detalles del megaproyecto que se confirmó tras la cumbre en parís

Ya se conoce cuáles son los resultados concretos del último viaje oficial del Gobierno al exterior: La gira en París cerró con el anuncio de inversiones por U$S 4.000 millones destinadas al desarrollo minero y energético tras la incorporación de proyectos al régimen del RIGI.

Arribo a Aeroparque y los anuncios clave del viaje

El Presidente regresó al país este sábado 3 de octubre de 2026 a las 10:15, tras completar una agenda de tres días en la capital francesa en el marco de la “Argentina Week”.

El saldo central del viaje radica en el impulso al proyecto minero Agua Rica, que contempla un desembolso inicial de U$S 771 millones durante los primeros dos años.

Creación de puestos de trabajo y proyecciones de exportación

La iniciativa prevé la generación de hasta 3.500 empleos durante la fase de construcción y alrededor de 1.250 puestos de trabajo directos cuando entre en operación.

Una vez alcanzada la capacidad máxima de producción, el Gobierno proyecta ventas externas de cobre por U$S 2.167 millones anuales enviadas a través del puerto de Rosario.

Agenda energética y encuentros con gigantes corporativos

Durante su estadía, el mandatario mantuvo reuniones con directivos de firmas internacionales como Glencore, DayOne Data Centers y la petrolera Eni.

Entre los ejes principales se abordó el avance de Argentina LNG, el megaproyecto impulsado por YPF para posicionar al país en la exportación de gas natural licuado.

Cumbre diplomática y distinciones en el plano político

La gira incluyó un encuentro bilateral con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, junto a presentaciones compartidas con 13 gobernadores argentinos.

Asimismo, la comitiva nacional participó del Foro Económico de París, donde se ratificó el rumbo del equilibrio fiscal ante inversores y referentes europeos.