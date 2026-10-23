Internaciones involuntarias y consumo problemático: el senado define el nuevo marco de salud mental este mes

El Senado se prepara para retomar su actividad formal con el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental y el Tratado de Patentes.

Te contamos los puntos principales del proyecto, las nuevas reglas para internaciones y la fecha exacta del debate.

Sesión confirmada para el jueves 29 de octubre

Tras emitirse los dictámenes correspondientes en comisiones, el temario quedó habilitado para llegar al recinto el próximo jueves 29.

La presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, encabeza las negociaciones para sellar acuerdos con bloques aliados y asegurar el quórum.

Además de salud y patentes, se prevé sumar al debate la creación del Mercado Voluntario de Carbono.

Cambios centrales en las internaciones por Salud Mental

El proyecto de mayoría introduce nuevas pautas para disponer internaciones involuntarias en situaciones de emergencia.

La norma establece que la medida procederá ante un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Asimismo, permitirá que la evaluación la realice un solo profesional (preferentemente psiquiatra) con un plazo de 48 horas para justificar la decisión.

Eliminación de la autorización judicial previa y consumo problemático

Entre las modificaciones más relevantes, las internaciones podrán disponerse sin requerir una autorización judicial previa.

El texto suma un apartado para el consumo problemático de sustancias en menores de edad, con atención de equipos infantojuveniles.

Por otro lado, existe un dictamen de minoría que plantea prohibir el uso de la falta de vivienda como motivo de internación.

Tratado de Patentes y resguardo a la industria farmacéutica

El otro eje de la sesión será la ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, firmado originalmente en 1970.

El dictamen incluye una reserva estratégica en su capítulo II con el fin de proteger la producción de la industria farmacéutica nacional.

Tras cambios realizados en la Cámara de Diputados, el texto requiere la sanción definitiva del Senado para entrar en vigor.