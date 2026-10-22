Giro clave en diputados: qué cambió con la ley de tierras y cómo impactará en la propiedad privada

La Cámara de Diputados sesionó en una jornada de intensos cruces y dio marcha atrás con la desregulación total de la compra de tierras rurales.

A continuación, te contamos los puntos centrales aprobados, qué pasa con el DNU del Gobierno y qué falló en el recinto.

Restitución de la Ley de Tierras y tope a la compra extranjera

En una votación con 239 votos afirmativos, la Cámara Baja aprobó reinstaurar la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

De esta manera, se busca derogar el artículo 134 del DNU 70/2023 que había quitado los frenos a la venta de campos a capitales del exterior.

La normativa restituida establece un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras a nivel nacional, provincial y municipal.

Cambios en expropiaciones y agilización de desalojos

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.

El texto aprobado flexibiliza los procesos de desalojo y moderniza el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble.

Además, limita la capacidad del Estado para expropiar, exigiendo la cancelación del 100% de la indemnización de mercado antes del traspaso de dominio.

Cruces políticos por el freno al DNU y el futuro en el Senado

El debate generó fuertes chicanas de la oposición por el cambio de postura del oficialismo al ratificar la norma sobre tierras.

Desde distintos bloques destacaron la presión social e institucional para resguardar los recursos estratégicos.

Como la Cámara de Diputados introdujo modificaciones al texto original, el proyecto deberá volver al Senado para su revisión definitiva.

Naufragó la prórroga de la ley de salud pediátrica

Durante la misma sesión, el cuerpo legislativo no alcanzó los dos tercios necesarios para tratar la Emergencia en Salud Infantil.

La propuesta buscaba prorrogar las partidas y garantías sanitarias para asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos de niños.

Desde el oficialismo rechazaron el tratamiento sobre tablas al sostener que los centros pediátricos no atraviesan una situación de emergencia.