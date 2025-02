Inscripción de autos: cuánto podés ahorrar al hacerlo en una agencia en vez del Registro Automotor

Desde el 19 de febrero de 2025, comenzó a operar el Registro Único Nacional de Automotores (RUNA), un nuevo sistema que permite realizar la inscripción de vehículos directamente en la concesionaria, evitando el trámite presencial en el Registro del Automotor.

Este cambio no solo agiliza el proceso, sino que también ofrece una reducción en los costos, lo que permite a los compradores ahorrar hasta un 25% en el trámite de inscripción.

¿Cuánto cuesta patentar un 0km en una agencia y en el Registro Automotor?

La diferencia de costos radica en que el RUNA aplica un arancel del 0,8% sobre el valor del vehículo, mientras que en los Registros del Automotor el porcentaje es del 1%.

📌 Ejemplos de ahorro según el auto:

¿Qué ventajas tiene inscribir el auto en la agencia con el RUNA?

✅ Menos costos: los gastos de inscripción pueden reducirse hasta un 25% dependiendo del modelo.

✅ Mayor rapidez: se obtiene la cédula verde, el título digital y las chapas patentes en el concesionario.

✅ Menos trámites burocráticos: se evita la necesidad de ir personalmente al Registro Automotor.

¿Hay limitaciones con el nuevo sistema RUNA?

Si bien el sistema ya está operativo, tiene algunas restricciones iniciales:

📌 Solo pueden utilizarlo personas solteras (todavía no admite cotitulares).

📌 No permite inscribir autos con prenda o leasing.

📌 El monto del auto no debe superar ciertos límites establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Por el momento, ambos sistemas seguirán coexistiendo, permitiendo que cada comprador elija entre el trámite tradicional o el nuevo proceso digital en concesionarias. Sin embargo, con el paso del tiempo, el RUNA podría expandirse a más operaciones, facilitando la inscripción de autos nuevos y usados.