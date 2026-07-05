Pruebas aprender: solo cuatro provincias lograron superar el promedio nacional de desempeño

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 encendieron las alarmas al confirmar que solo cuatro provincias argentinas lograron superar el promedio nacional de desempeño, exponiendo una profunda e histórica desigualdad estructural.

A pesar de que el informe general del Ministerio de Educación destaca los mejores resultados en Lengua de la última década, la brecha educativa entre las distintas regiones del país se volvió más evidente que nunca.

La marcada brecha en el desempeño de Lengua

El documento oficial ratifica una evolución muy dispar a lo largo del territorio, donde los mejores puntajes promedio en comprensión de textos e interpretación literaria quedaron concentrados en unas pocas manos.

La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chubut y Tierra del Fuego se consolidaron en lo más alto del podio con los rendimientos más destacados del país.

Por el contrario, las provincias de Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Chaco registraron los desempeños más bajos en los ejercicios de lectura analítica de la evaluación.

La compleja realidad en Matemática

En el área de las ciencias exactas el panorama demostró ser sustancialmente más heterogéneo y complejo que en los ejercicios de comprensión lectora.

La evolución respecto a las mediciones del año 2023 no fue uniforme, confirmando que las jurisdicciones con bases más bajas no lograron dar el salto esperado.

Los mayores incrementos y progresos numéricos en esta materia se registraron estrictamente en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Sector privado versus sector estatal

La brecha socioeconómica volvió a reflejar un impacto directo e inmediato en el acceso a los conocimientos básicos fundamentales evaluados por el Estado.

El 90,2% de los estudiantes de escuelas privadas alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, frente a una realidad mucho más dura en el sector de gestión pública.

En Matemática la distancia se mantuvo similar, registrando que un 72,7% de la matrícula privada consolidó un desempeño aprobado frente a los niveles básicos evidenciados en el resto del sistema.

La dura advertencia internacional

El informe complementario analizó el contexto global de los alumnos locales frente a los esquemas de aprendizaje de las principales economías del mundo.

Un dato crítico advierte que incluso los alumnos argentinos ubicados en el quintil socioeconómico más alto rinden por debajo de sus pares de países desarrollados.

Especialistas aclaran que estos desempeños observados responden a variables estructurales diversas y no pueden atribuirse a una única política educativa aislada.