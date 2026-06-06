Último adiós al indio solari: dónde será el velorio y a qué hora empieza la despedida

El velorio del Indio Solari ya tiene lugar y horario confirmado, después de horas de incertidumbre, versiones cruzadas y una fuerte expectativa entre los fanáticos. La despedida pública se realizará en Avellaneda y promete convertirse en una de las movilizaciones populares más importantes vinculadas al rock argentino.

Indio Solari será velado en Avellaneda

La despedida pública del Indio Solari se realizará el domingo 7 de junio de 2026, desde las 11 de la mañana, en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires.

El predio está dentro de la zona conocida como Parque Domínico, sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000. La elección del lugar responde a la necesidad de contar con un espacio amplio, con mejores condiciones de circulación y con capacidad para recibir a una multitud de seguidores de distintas provincias.

Por qué se eligió el Polideportivo Gatica

La sede fue definida después de evaluar distintos espacios posibles para la despedida. En las primeras horas se había mencionado la posibilidad de realizar el velorio en otros lugares, pero finalmente se optó por Avellaneda por cuestiones de seguridad, accesibilidad y capacidad operativa.

El Polideportivo José María Gatica permite organizar un ingreso más ordenado y montar un operativo especial. Se espera la presencia de miles de fanáticos ricoteros, muchos de ellos provenientes del interior del país, por lo que el traslado de la despedida al domingo también buscó dar más tiempo para viajar.

Dato clave Información confirmada Fecha Domingo 7 de junio de 2026 Horario de inicio Desde las 11 de la mañana Lugar Polideportivo José María Gatica Ubicación Villa Domínico, Avellaneda Referencia Parque Domínico, avenida Bartolomé Mitre al 5000

Qué pasará durante la despedida pública

La ceremonia fue pensada como un último adiós abierto para los seguidores, luego de la despedida íntima de la familia. Aunque todavía pueden definirse detalles del operativo, la convocatoria apunta a que los fanáticos puedan acercarse de manera ordenada al predio y participar de un homenaje colectivo.

El contexto exige una organización especial: el Indio Solari fue una figura central de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, pero también un símbolo cultural que atravesó generaciones. Por eso, el velorio no será una ceremonia convencional, sino una despedida con fuerte peso popular.

Recomendaciones para los fanáticos

Ante la magnitud esperada, quienes planeen acercarse al velorio deberían tener en cuenta algunas pautas básicas. La principal es evitar concurrir a Parque Leloir, ya que la despedida pública no se realizará en la vivienda del músico ni en sus alrededores.

Ir directamente al Polideportivo José María Gatica , en Villa Domínico.

, en Villa Domínico. Consultar el estado del tránsito antes de viajar hacia Avellaneda.

antes de viajar hacia Avellaneda. Evitar llevar objetos voluminosos que compliquen el ingreso o la circulación.

que compliquen el ingreso o la circulación. Respetar las indicaciones del operativo y los accesos que se habiliten.

y los accesos que se habiliten. Prever demoras, especialmente por la cantidad de personas que se espera en la zona.

La última misa ricotera

La muerte del Indio Solari abrió una jornada de profundo dolor para el rock argentino. Desde que se conoció la noticia, los homenajes se multiplicaron en redes sociales, plazas y puntos de encuentro históricos para el público ricotero. La despedida en Avellaneda aparece ahora como el lugar donde esa emoción colectiva tendrá un punto de reunión.

Para miles de seguidores, el velorio será mucho más que una ceremonia formal. Será una forma de agradecer una obra que marcó canciones, rutas, recitales y generaciones enteras. El domingo, desde las 11, el Polideportivo Gatica de Villa Domínico será el escenario del último adiós público al Indio Solari.