Impacto por la visita papal: los insólitos valores en dólares para alojarse cerca de la Basílica

Por Denisse Helman
Impacto por la visita papal: los insólitos valores en dólares para alojarse cerca de la basílica

Si estás planificando viajar para la histórica visita papal, el costo del alojamiento puede convertirse en tu mayor desafío. Los alquileres temporarios cerca de la Basílica alcanzaron precios récords para la fecha del evento, con tarifas en dólares que sorprendieron tanto a fieles como a turistas.

La llegada del Papa a Luján y los desorbitantes precios de hospedaje

La visita del Santo Padre prevista para noviembre impulsó las publicaciones de alquileres temporarios en las cercanías del santuario.

Las ofertas para albergar a cuatro personas comienzan en los USD 4.800 por noche y llegan hasta los USD 16.000 en las zonas más cotizadas.

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De departamentos a quintas: las opciones relevadas en el mercado

Entre las alternativas disponibles, un departamento a 350 metros del centro cotiza a USD 4.800 la noche para cuatro personas.

Por su parte, una casa a 700 metros del templo se ofrece a USD 5.760 y otra propiedad con cochera alcanza los USD 6.480.

El valor más elevado registrado corresponde a una casa quinta ubicada a un kilómetro del centro, fijada en USD 16.000 la noche.

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La ley de oferta y demanda en casas comunes y sin lujos

Especialistas del sector explicaron que no se trata de inmuebles de alta gama, sino de viviendas familiares estándar sin prestaciones de gran lujo.

El disparo de las tarifas responde exclusivamente a la alta demanda de visitantes y familias de distintas provincias que buscan garantizar su lugar.

El impacto económico en comercios, estacionamientos y otros puntos

La expectativa ante la llegada de millones de personas también promete reactivar la economía de servicios en las inmediaciones.

Se prevé un incremento masivo en la demanda de locales gastronómicos, puestos de venta, estacionamientos privados y comercios.

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Asimismo, la agenda del pontífice incluye una visita al Cotolengo Don Orione en Claypole, generando un movimiento similar en esa área.

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