Humedad en invierno: el error común que enfría la casa y favorece la aparición de moho

La humedad en invierno suele aparecer como un problema silencioso dentro de la casa: vidrios transpirados al amanecer, olor a encierro, paredes frías, ropa que tarda días en secarse y pequeñas manchas oscuras que avanzan en esquinas, techos o detrás de los muebles.

Pero hay un error muy común que muchas familias repiten durante los días fríos y que, lejos de ayudar, puede empeorar el ambiente: cerrar todo durante horas para conservar el calor y, al mismo tiempo, generar vapor puertas adentro con duchas, cocina, calefacción mal ventilada o ropa húmeda secándose en el interior.

La lógica parece simple: si hace frío, se cierran puertas y ventanas. Sin embargo, cuando no se renueva el aire, la humedad queda atrapada. Esa humedad se deposita en las superficies más frías de la vivienda, baja la sensación térmica y crea las condiciones ideales para que aparezca moho.

Humedad en invierno: por qué cerrar todo puede enfriar más la casa

El problema no es ventilar, sino no hacerlo. Una casa cerrada durante todo el día puede conservar algo de temperatura por un rato, pero también acumula vapor de agua. Ese vapor sale de actividades cotidianas: bañarse con agua caliente, hervir alimentos, cocinar sin extractor, secar ropa adentro, usar estufas sin salida al exterior o dormir varias personas en una habitación con poca circulación de aire.

Cuando el aire está cargado de humedad, la vivienda se siente más fría. Las paredes, los pisos y los textiles absorben parte de esa humedad y cuesta más mantener una sensación confortable. Por eso, muchas veces se sube la calefacción sin resolver el origen del problema.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda mantener la humedad relativa interior por debajo del 60%, idealmente entre 30% y 50%. La Organización Mundial de la Salud, en sus guías sobre humedad y moho en interiores, también advierte que los ambientes húmedos favorecen el crecimiento de hongos y otros contaminantes biológicos que pueden afectar la salud respiratoria.

En Argentina, el Ministerio de Salud suele insistir cada invierno en la importancia de ventilar los ambientes y evitar que se acumule vapor en las viviendas, especialmente cuando hay brasas, llamas, estufas o calefactores que pueden comprometer la calidad del aire interior.

El error más repetido: secar ropa adentro y no ventilar

Uno de los hábitos que más humedad agrega al hogar es secar ropa dentro de la casa con puertas y ventanas cerradas. Puede parecer una solución práctica en días de lluvia, heladas o bajas temperaturas, pero cada tanda de ropa húmeda libera una gran cantidad de vapor en el ambiente.

Ese vapor no desaparece. Se pega a los vidrios, se condensa en paredes frías, humedece placares y puede quedar atrapado detrás de muebles apoyados contra muros exteriores. En dormitorios y livings pequeños, el efecto se nota más rápido: olor a humedad, ropa con olor raro, manchas negras y paredes que parecen no secarse nunca.

La situación empeora cuando se combina con calefacción intensa y poca ventilación. La diferencia entre el aire caliente del interior y las superficies frías del exterior provoca condensación. Por eso aparecen gotitas en ventanas, marcos mojados y manchas cerca de techos o esquinas.

Hábito cotidiano Qué provoca Qué conviene hacer Secar ropa dentro de la casa Aumenta la humedad ambiental y favorece la condensación Usar un ambiente ventilado, tender afuera cuando sea posible o recurrir a deshumidificador No abrir ventanas en todo el día Encierra vapor, olores y aire viciado Ventilar 10 a 15 minutos, mejor con ventilación cruzada Cocinar sin extractor ni ventana abierta Libera vapor que se pega en paredes y muebles Tapar ollas, usar extractor y renovar aire al terminar Duchas largas sin ventilar el baño Moja techos, juntas, cortinas y paredes Abrir ventana o puerta después de ducharse y secar superficies Muebles pegados a paredes frías Impide circulación de aire y facilita moho oculto Separarlos unos centímetros y revisar detrás periódicamente

Cómo saber si la humedad ya está afectando tu casa

La humedad en invierno no siempre empieza con una mancha visible. Muchas veces da señales antes: olor a encierro al entrar, vidrios mojados por la mañana, ropa de cama húmeda al tacto, pintura inflada, placares con olor fuerte o calzado que junta hongos.

Otra señal habitual es que la calefacción no alcanza. Si la casa está húmeda, se puede sentir fría aun con la estufa prendida. En ese caso, subir la temperatura puede gastar más energía sin resolver el problema de fondo.

Un higrómetro, que es un medidor de humedad ambiental, puede ayudar a detectar si el ambiente está fuera de rango. No hace falta un equipo costoso: los modelos digitales simples permiten saber si una habitación supera el 60% de humedad relativa durante muchas horas, especialmente de noche o al amanecer.

Cuál es la humedad ideal dentro de casa en invierno

Como referencia general, los organismos especializados recomiendan evitar que la humedad interior se mantenga por encima del 60%. Un rango razonable para muchas viviendas es entre 40% y 55%, aunque puede variar según temperatura, tipo de construcción, aislamiento, cantidad de personas y ventilación disponible.

En zonas frías o húmedas de la Provincia de Buenos Aires, como sectores serranos, costeros o ciudades con mucha amplitud térmica, la condensación puede aparecer con más facilidad en viviendas sin buen aislamiento. Tandil, Mar del Plata, Necochea, Azul, Olavarría y localidades del interior bonaerense suelen tener mañanas frías que favorecen este fenómeno si la casa permanece cerrada durante muchas horas.

La clave es evitar los extremos. Un ambiente demasiado seco puede generar molestias en garganta y mucosas, pero un ambiente demasiado húmedo favorece moho, ácaros y malos olores. La solución no es vivir con la ventana abierta todo el día, sino ventilar de manera breve, estratégica y constante.

Ventilar en invierno sin perder todo el calor: cómo hacerlo bien

Ventilar no significa enfriar la casa durante horas. En invierno, suele alcanzar con abrir ventanas durante 10 a 15 minutos, preferentemente en horarios de menor frío extremo y con ventilación cruzada: una abertura de un lado de la vivienda y otra del lado opuesto.

Ese movimiento de aire permite renovar el ambiente, sacar vapor acumulado y reducir la condensación. Después se puede volver a cerrar y calefaccionar. En muchos casos, la casa recupera temperatura más rápido porque el aire queda menos cargado de humedad.

También conviene ventilar inmediatamente después de cocinar, ducharse o usar un ambiente para secar ropa. Si el baño no tiene ventana, es importante dejar la puerta abierta después de la ducha, secar paredes o mamparas y evitar que el vapor pase al dormitorio.

Abrí ventanas todos los días, aunque haga frío.

Priorizá ventilación cruzada durante pocos minutos.

No bloquees rejillas de ventilación.

Separá muebles de paredes exteriores.

Usá extractor al cocinar o bañarte.

Evitá secar ropa en dormitorios.

Moho en paredes: cuándo preocuparse y qué no conviene hacer

Si el moho aparece como pequeñas manchas superficiales por condensación, puede limpiarse con cuidado y mejorar hábitos de ventilación. Pero si vuelve rápido, se expande, hay olor persistente o la pared está mojada desde adentro, puede haber filtraciones, problemas de techo, cañerías o humedad de cimientos.

Tapar el problema con pintura antihumedad sin corregir la causa suele ser una solución temporal. La pintura puede demorar la aparición de manchas, pero no elimina el exceso de vapor ni arregla una filtración. Si el origen es estructural, el moho vuelve.

Tampoco conviene raspar moho seco sin protección, porque puede dispersar partículas en el aire. En hogares con chicos, adultos mayores, personas asmáticas o con alergias, la exposición a humedad y moho debe tomarse con más cuidado.

La European Lung Foundation advierte que los ambientes con humedad y moho pueden agravar síntomas respiratorios en personas sensibles. Por eso, más allá de la estética de la pared, el tema importa por salud y confort.

Qué hacer desde hoy para reducir la humedad en invierno

La medida más efectiva es combinar ventilación, control del vapor y temperatura estable. No se trata de abrir todo el día ni de gastar más calefacción, sino de cortar el ciclo que mantiene la casa húmeda.

En la práctica, conviene empezar por lo más simple: ventilar cada mañana, secar la condensación de ventanas, revisar esquinas, no pegar camas o placares contra paredes frías y evitar que la ropa húmeda permanezca muchas horas dentro de dormitorios o livings.

Si el problema es recurrente, un deshumidificador puede ayudar, especialmente en ambientes sin buena ventilación. También sirven los extractores en baño y cocina, siempre que funcionen correctamente y no descarguen el vapor hacia otro ambiente cerrado.

En departamentos, casas antiguas o viviendas con aberturas muy herméticas, la humedad en invierno puede acumularse más rápido. Por eso, el error no está en calefaccionar, sino en calefaccionar una casa cerrada y llena de vapor. La diferencia se nota cuando el aire se renueva: hay menos olor, menos condensación, menos moho y una sensación térmica más agradable.