El Hospital de Santa Teresita realiza hasta 150 tratamientos oncológicos por mes

El Hospital Municipal de Santa Teresita realiza entre 140 y 150 tratamientos oncológicos y hematológicos por mes, además de estudios diagnósticos, controles y procedimientos específicos. El servicio permite que pacientes del Partido de La Costa puedan sostener buena parte de su atención dentro del sistema público local.

El área funciona con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de Oncología y Hematología, personal de enfermería, Bioquímica, administración y mantenimiento. La actividad incluye tratamientos prolongados que requieren seguimiento frecuente y un vínculo sostenido entre los equipos de salud y los pacientes.

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Cómo funciona el servicio de Oncología del Hospital de Santa Teresita

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, el servicio está compuesto por tres profesionales de Oncología y tres de Hematología. A ellos se suman una bioquímica, cinco enfermeras, tres personas destinadas a tareas administrativas y personal de apoyo para el funcionamiento cotidiano de la unidad.

Cada profesional atiende en promedio entre 24 y 25 pacientes por semana. Entre las prestaciones se encuentran la quimioterapia, infusiones de hierro y procedimientos de Hematología como biopsias y aspirados de médula ósea.

También se realizan estudios y controles

El trabajo no se limita a la administración de tratamientos. El área de Bioquímica participa del seguimiento con extracciones y determinaciones utilizadas para diagnóstico y control de distintas patologías. Según el reporte municipal, la profesional del sector concurre cada 15 días y realiza aproximadamente 60 extracciones por jornada.

Este tipo de prestaciones resulta relevante porque los tratamientos oncológicos pueden extenderse durante meses o años y requieren controles periódicos. Poder realizar una parte importante del proceso en el distrito reduce traslados y facilita la continuidad de la atención.

El sistema de salud municipal sumó prestaciones durante 2026

Durante el año La Costa también amplió otros servicios especializados. En septiembre se incorporó cirugía bucomaxilofacial al Hospital Municipal de Mar de Ajó, una prestación que permite resolver dentro del distrito intervenciones odontológicas de mayor complejidad.

En Santa Teresita, además, el Centro Odontológico Municipal cumplió su primer año con miles de pacientes atendidos. El crecimiento de especialidades y servicios apunta a que más prestaciones puedan resolverse en los hospitales y centros municipales sin necesidad de derivar todos los casos fuera del Partido de La Costa.

Un acompañamiento que se sostiene durante todo el tratamiento

La atención oncológica tiene una particularidad: además del procedimiento médico, requiere continuidad y acompañamiento durante períodos que pueden ser largos. El Municipio destacó recientemente historias de pacientes que completaron etapas de tratamiento en el hospital y pudieron continuar sus controles dentro de la red local.

La información completa sobre el funcionamiento del servicio fue publicada por la Municipalidad de La Costa. Ante consultas personales sobre turnos, indicaciones o tratamientos, corresponde utilizar los canales oficiales del sistema de salud y seguir las indicaciones del equipo médico tratante.