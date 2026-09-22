Entraron al mar en plena alerta: buscan a dos kayakistas desaparecidos en santa teresita

Dos hombres son intensamente buscados en aguas de Santa Teresita, luego de haber ingresado al mar durante la mañana del lunes y no regresar a la costa. Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo para intentar localizarlos.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los kayakistas ingresaron al agua alrededor de las 10:00 horas, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas y alertas por fuertes tormentas en distintos sectores de la costa bonaerense.

Uno de los hombres se desplazaba en un kayak Karku de color verde, mientras que el otro lo hacía en un kayak Escualo de color turquesa. Ambos pertenecerían al grupo Kayak Fishing.

Al transcurrir las horas sin que regresaran y ante la imposibilidad de establecer contacto con ellos, se dio aviso a las autoridades y comenzó un operativo de búsqueda en la zona marítima de Santa Teresita.

En las últimas horas también fueron difundidas imágenes de los dos hombres desaparecidos, con la intención de facilitar su identificación y conseguir cualquier dato que pueda contribuir a determinar su ubicación.

Familiares, allegados y vecinos siguen con creciente preocupación el desarrollo del operativo, mientras Prefectura continúa trabajando para dar con los kayakistas.

Las autoridades solicitaron colaboración y pidieron que cualquier persona que pueda aportar información relacionada con los hombres, los kayaks o algún elemento observado en el mar se comunique inmediatamente con Prefectura Naval Argentina al 106.

La búsqueda permanece activa y existe una fuerte expectativa por obtener novedades que permitan localizar a ambos hombres.