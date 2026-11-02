Promociones del banco nación en noviembre 2026: descuentos de hasta el 20% en supermercados y reintegros para jubilados

El Banco Nación puso en marcha una nueva batería de descuentos y reintegros en supermercados, mayoristas y farmacias durante noviembre de 2026.

Para quienes buscan cuidar el bolsillo en las compras cotidianas, es fundamental conocer los topes de devolución, los mínimos de compra y las modalidades de pago requeridas para activar las rebajas.

Descuentos en Diarco: fines de semana con ahorro y opción sin tope

Durante los días sábados y domingos de noviembre, la cadena Diarco ofrece un 20% de descuento en sus sucursales Diarco.

Para acceder a la rebaja se requiere realizar un consumo mínimo de $35.000. La principal ventaja de esta promoción es que no tiene tope de reintegro, lo que permite maximizar el beneficio en compras de gran volumen.

Asimismo, en los formatos Diarco Mayorista y Diarco Pueblo, la entidad financiera otorga un 15% de descuento aplicando las mismas condiciones de compra.

Beneficio exclusivo y acumulable para jubilados de ANSES

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mensuales a través del Banco Nación cuentan con un descuento especial del 5% de lunes a viernes en cadenas de supermercados como Carrefour.

Esta promoción exige pagar escaneando el código QR desde la app BNA+ con MODO (ya sea con débito o crédito) y fija un tope mensual de $20.000 por cliente.

El beneficio destaca por ser 100% acumulable con otras ofertas del comercio. Además, en el rubro farmacias, este grupo dispone de un 10% de descuento adicional y hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos.

Paso a paso: cómo asegurar la acreditación de los reintegros

Para evitar inconvenientes al momento de abonar en la línea de cajas, es necesario seguir un procedimiento específico desde el teléfono móvil: