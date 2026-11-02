Promociones del Banco Nación en noviembre 2026: descuentos de hasta el 20% en supermercados y reintegros para jubilados

Por Denisse Helman
Promociones del banco nación en noviembre 2026: descuentos de hasta el 20% en supermercados y reintegros para jubilados

El Banco Nación puso en marcha una nueva batería de descuentos y reintegros en supermercados, mayoristas y farmacias durante noviembre de 2026.

Para quienes buscan cuidar el bolsillo en las compras cotidianas, es fundamental conocer los topes de devolución, los mínimos de compra y las modalidades de pago requeridas para activar las rebajas.

Descuentos en Diarco: fines de semana con ahorro y opción sin tope

Durante los días sábados y domingos de noviembre, la cadena Diarco ofrece un 20% de descuento en sus sucursales Diarco.

Monotributo arca: confirman la fecha límite para realizar la recategorización
Mirá también:

Monotributo ARCA: confirman la fecha límite para realizar la recategorización

Para acceder a la rebaja se requiere realizar un consumo mínimo de $35.000. La principal ventaja de esta promoción es que no tiene tope de reintegro, lo que permite maximizar el beneficio en compras de gran volumen.

Asimismo, en los formatos Diarco Mayorista y Diarco Pueblo, la entidad financiera otorga un 15% de descuento aplicando las mismas condiciones de compra.

Beneficio exclusivo y acumulable para jubilados de ANSES

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mensuales a través del Banco Nación cuentan con un descuento especial del 5% de lunes a viernes en cadenas de supermercados como Carrefour.

Arca extendió ganancias: quiénes tienen tiempo hasta el 16 de noviembre
Mirá también:

ARCA extendió Ganancias: quiénes tienen tiempo hasta el 16 de noviembre

Esta promoción exige pagar escaneando el código QR desde la app BNA+ con MODO (ya sea con débito o crédito) y fija un tope mensual de $20.000 por cliente.

El beneficio destaca por ser 100% acumulable con otras ofertas del comercio. Además, en el rubro farmacias, este grupo dispone de un 10% de descuento adicional y hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos.

Paso a paso: cómo asegurar la acreditación de los reintegros

Para evitar inconvenientes al momento de abonar en la línea de cajas, es necesario seguir un procedimiento específico desde el teléfono móvil:

Nuevos créditos para autos 0km: el gobierno prepara una línea del banco nación de hasta $50 millones
Mirá también:

Nuevos créditos para autos 0km: el Gobierno prepara una línea del Banco Nación de hasta $50 millones
  • Vincular las tarjetas: ingresar a la aplicación BNA+ y asociar las tarjetas de crédito o débito a la plataforma MODO.
  • Escanear el QR presencial: solicitar la modalidad de pago QR de MODO en la caja y elegir la tarjeta del Banco Nación como medio de pago.
  • Revisar los montos mínimos: verificar que la compra alcance o supere el umbral de $35.000 para garantizar la aplicación automática del reintegro.
ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.698 - 02 de noviembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.