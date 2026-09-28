Guerra de billeteras virtuales y bancos: las nuevas estrategias con inteligencia artificial para ganar clientes

Si usás más de una aplicación financiera para cobrar, transferir o pagar tus compras diarias, habrás notado que la oferta de descuentos ya no es el único gancho. Los bancos y billeteras virtuales cambiaron de estrategia para convertirse en tu opción principal y evitar que muevas tu dinero de una plataforma a otra.

El fin de la “super app”: del descuento al hábito cotidiano

Aunque el 65% de los argentinos prioriza los medios de pago con beneficios, los descuentos por sí solos ya no garantizan la fidelidad del usuario a largo plazo.

Un estudio de Brain Network reveló que hoy una misma persona cobra el sueldo en un banco, paga con una billetera virtual e invierte en otra plataforma.

La nueva apuesta del sector busca resolver con agilidad una necesidad de alta frecuencia —como pagar, comprar o administrar dinero— para transformar el uso de la aplicación en un hábito diario.

Alianzas estratégicas entre grandes jugadores del mercado

Para ampliar sus servicios sin descuidar la experiencia del usuario, las entidades cerraron acuerdos clave entre bancos y empresas.

Casos como la alianza de Santander con la billetera de YPF permitieron canalizar la venta de más de un millón de acciones de la petrolera entre los usuarios de la app.

A esto se suman movimientos como la integración de Galicia con Naranja X, la compra de Personal Pay por parte de Banco Macro y el lanzamiento de la plataforma de inversiones de Inter junto a Grupo BIND.

Integración con Inteligencia Artificial para compras en tiempo real

La innovación tecnológica sumó un hito reciente con el anuncio de MODO, la billetera digital de los bancos, que concretó su integración con ChatGPT.

Se trata de la primera solución de comercio mediante agentes de IA en América Latina, que permite buscar, comparar productos y pagar de punta a punta dentro de la misma conversación.

Esta herramienta irá incorporando de forma gradual distintas tiendas y rubros comerciales para simplificar el proceso de compra desde el celular.

Interoperabilidad y un ecosistema financiero sin fronteras

La consolidación del QR interoperable eliminó las barreras operativas, permitiendo que el usuario elija libremente qué saldo o tarjeta utilizar en cada transacción.

Especialistas del sector señalan que el futuro del mercado argentino apunta a la convivencia de múltiples plataformas especializadas.

De este modo, la clave del éxito para bancos y fintech estará en lograr un ecosistema integrado y ágil, donde el cliente pueda transaccionar sin percibir límites entre entidades.