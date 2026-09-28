Aerolíneas argentinas sumará 13% más de vuelos para el verano 2027: todas las rutas confirmadas

Si estás planificando tus viajes para las próximas vacaciones, la compañía de bandera definió su esquema operativo. Aerolíneas Argentinas presentó su programación para enero 2027 con un incremento en las rutas de cabotaje, regionales e internacionales.
Para el primer mes de la temporada, la empresa pondrá a disposición una oferta total de 1.508.834 asientos, lo que equivale a un aumento del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Frecuencias para la Costa Atlántica y la red de cabotaje
En los vuelos nacionales, la oferta crecerá un 13% en cabotaje. La ciudad de Mar del Plata tendrá 31 vuelos semanales desde Buenos Aires durante enero.
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A su vez, se mantendrán las conexiones directas sin pasar por la capital, entre las que se destacan las rutas Córdoba – Mar del Plata y Tucumán – Mar del Plata.
Cantidad de vuelos semanales a las provincias
La programación para enero incluye el refuerzo de frecuencias hacia los principales centros turísticos del país:
- Bariloche y Córdoba: 70 vuelos semanales desde Buenos Aires.
- Mendoza e Iguazú: 56 vuelos semanales.
- Ushuaia: 55 vuelos semanales.
- Salta: 45 vuelos semanales.
- El Calafate y Neuquén: 42 vuelos semanales.
- Tucumán: 40 vuelos semanales.
- Jujuy: 26 vuelos semanales.
En cuanto a las rutas interprovinciales, continuarán operando tramos directos como Córdoba – Bariloche y Mendoza – Bariloche.
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Apertura de rutas al Caribe y vuelos internacionales
La operación internacional crecerá un 16% en el segmento regional. Dentro de la oferta al Caribe se suman dos nuevas rutas directas y se refuerzan otros puntos clave:
- Cartagena de Indias: empezará a operar el 1 de enero de 2027 con 5 vuelos semanales.
- Curazao: iniciará el 2 de enero de 2027 con 4 vuelos semanales (dos directos y dos vía Aruba).
- Punta Cana y Cancún: tendrán 7 y 5 frecuencias semanales respectivamente.
- Aruba: operará con 1 vuelo diario.
Oferta de vuelos a Brasil, Estados Unidos y Europa
Brasil será el mercado con mayor despliegue regional. Florianópolis sumará 36 vuelos semanales desde Buenos Aires, 7 desde Córdoba, 7 desde Rosario y 4 desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro ofrecerá 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de sus vuelos desde el interior.
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Por otro lado, se prevén 28 vuelos semanales a Punta del Este y 14 a Montevideo. Hacia el exterior de larga distancia, Miami contará con 16 frecuencias semanales, mientras que a Europa habrá 10 vuelos semanales a Madrid y 4 a Roma.