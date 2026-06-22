Guerra de billeteras: cuál es la app que da el gran salto y qué beneficios traerá para los usuarios

La reconocida plataforma de inversiones Cocos Capital decidió dar un giro estratégico histórico para salir a competir de igual a igual en el ecosistema bancario tradicional y digital. De esta manera, busca plantarle pelea a gigantes instalados como Mercado Pago, Naranja X y Ualá.

El salto estratégico: Cocos se convierte en banco digital

La firma liderada por Ariel Sbdar consolidó una alianza clave para acelerar su transformación y ofrecer servicios financieros completos.

A través de una integración operativa con Banco CMF, la aplicación ahora cuenta con una estructura que le permite operar con licencias bancarias plenas. Esto le quita las limitaciones que tienen las billeteras tradicionales (proveedores de servicios de pago) para ofrecer soluciones de fondo.

Cuenta remunerada y las nuevas herramientas para el usuario

La principal apuesta para captar millones de usuarios individuales y comercios es el lanzamiento de una cuenta bancaria remunerada automátizada.

Los usuarios de la plataforma podrán hacer rendir el saldo que tengan depositado a la vista, pero con el respaldo, las garantías y la agilidad de los plazos fijos o cuentas corrientes tradicionales. El objetivo es ofrecer una tasa nominal anual (TNA) que supere el promedio de los fondos comunes de inversión que usan sus competidores directos.

Tarjeta de débito internacional y transferencias inmediatas

Para robustecer su ecosistema de pagos cotidianos, la aplicación incorporará herramientas esenciales de uso diario que los usuarios venían reclamando.

Emisión de una tarjeta de débito internacional (física y digital) vinculada directamente al saldo de la cuenta.

(física y digital) vinculada directamente al saldo de la cuenta. Asignación de una CBU propia (Clave Bancaria Uniforme) en lugar de una CVU, facilitando operaciones bancarias directas.

(Clave Bancaria Uniforme) en lugar de una CVU, facilitando operaciones bancarias directas. Integración completa con el sistema de transferencias inmediatas y códigos QR interoperables del Banco Central.

La apuesta por las empresas y el financiamiento pyme

El plan de expansión no se limita únicamente a los pequeños ahorristas, sino que apunta de manera agresiva al sector productivo y corporativo.

La nueva estructura le permite a la entidad otorgar líneas de financiamiento directo y créditos a pequeñas y medianas empresas, utilizando los depósitos captados en su plataforma. Esto genera un puente directo entre el mercado de capitales tradicional y las necesidades operativas de comercios y pymes de todo el país.