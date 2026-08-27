Grieta histórica en la tierra: hallan una fractura de 75km bajo el océano pacífico

Si te preguntás cómo evoluciona la superficie del planeta o qué está ocurriendo en el fondo marino, un hallazgo científico acaba de revelar un fenómeno sin precedentes.

Un equipo internacional de investigadores logró captar por primera vez imágenes de una zona de subducción en pleno proceso de fragmentación debajo del océano Pacífico.

Revelación bajo el Pacífico mediante imágenes sísmicas

El estudio, publicado en Science Advances, analizó las estructuras ocultas a kilómetros de profundidad en el sistema de Cascadia:

Técnica utilizada: se combinaron imágenes sísmicas de penetración profunda con registros históricos de sismos.

se combinaron con registros históricos de sismos. Placas involucradas: monitoreó la interacción de las placas oceánicas Juan de Fuca y Explorer con la placa Norteamericana.

monitoreó la interacción de las con la placa Norteamericana. El hallazgo clave: detectaron una estructura de 75 kilómetros de extensión directamente vinculada al proceso de rotura.

Un fenómeno con escala de millones de años

Pese a lo impactante de la fractura, los especialistas remarcaron que el fenómeno ocurre a un ritmo extremadamente lento:

Sin peligro inminente: no se trata de un colapso repentino; los cambios se extenderán por millones de años .

no se trata de un colapso repentino; los cambios . El “descarrilamiento” gradual: los geólogos comparan la separación paulatina de la corteza con un tren que descarrila vagón por vagón .

los geólogos comparan la separación paulatina de la corteza con un . Etapa actual: los datos señalan que varias secciones se encuentran al borde de una separación completa.

Factores que provocan la fractura de la corteza

El origen de esta separación radica en la dinámica interna del planeta y el denominado ciclo de vida de las placas tectónicas:

Resistencia a la subducción: al aproximarse una dorsal oceánica, la corteza más joven y caliente se vuelve más flotante y se resiste a hundirse .

al aproximarse una dorsal oceánica, la corteza más joven y caliente . Nuevos límites: la presión genera tensiones extremas hasta dividir la masa rocosa en piezas más pequeñas .

la presión genera tensiones extremas hasta dividir la masa rocosa en . Desaparición paulatina: el fenómeno muestra la etapa final de una zona de subducción antes de consumirse en el manto terrestre.

Relevancia para la comprensión de sismos y volcanes

Las zonas de subducción albergan algunos de los movimientos telúricos más potentes del planeta, por lo que su monitoreo es vital: