Guía de credenciales PAMI: los carnets habilitados y por qué no es obligatorio usar la app

Si tenés que ir a la farmacia o atenderte con un médico este mes, tenés que revisar qué carnet estás llevando en el bolsillo para evitar sorpresas.

La obra social confirmó cuáles son las cuatro credenciales oficiales habilitadas para acceder a prestaciones, turnos y entrega de medicamentos.

La credencial digital y las funciones de la app Mi PAMI

El formato digital ya funciona en todo el país y podés llevarlo directamente cargado en tu teléfono celular:

Presentación directa: no requiere impresión y se exhibe en pantalla al momento de la atención.

no requiere impresión y se exhibe en pantalla al momento de la atención. Sin costo: está disponible para todos los afiliados dentro de la aplicación oficial Mi PAMI .

está disponible para todos los afiliados dentro de la . Gestiones adicionales: permite consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos programados y la cartilla de prestadores.

Qué pasa con la tarjeta plástica tradicional

Muchos jubilados conservan el carnet rígido tradicional y surgieron dudas sobre su caducidad en los centros de salud:

Validez confirmada: la credencial plástica sigue siendo 100% válida para quienes aún la conservan.

la credencial plástica para quienes aún la conservan. Fin de emisión: la obra social ya no entrega plásticos nuevos ante casos de extravío o rotura.

la obra social ante casos de extravío o rotura. Sin obligación de cambio: si tu tarjeta física está en buen estado, no es necesario reemplazarla por el formato digital.

Credencial provisoria con QR e impresión de ticket

Para quienes no utilizan teléfono inteligente, existen dos alternativas en papel con validación automática:

Provisoria con código QR: se descarga desde la web e imprime en papel.

se descarga desde la web e imprime en papel. Atención con la versión vieja: las credenciales provisorias antiguas sin código QR perdieron validez y deben renovarse.

las credenciales provisorias antiguas y deben renovarse. Credencial ticket: se obtiene en las terminales de autogestión ubicadas en las agencias y sedes de UGL.

Aclaración oficial: la app Mi PAMI no es obligatoria

Ante consultas en farmacias y consultorios, el organismo remarcó las condiciones para autorizar la atención médica: