Golpe al bolsillo bonaerense: todos los incrementos confirmados que entran en vigencia en noviembre

Desde el domingo 1° de noviembre comienza a regir un nuevo paquete de aumentos en transporte, salud, educación y servicios en la Provincia de Buenos Aires.

Colectivos bonaerenses: nuevo aumento y esquema tarifario

A partir de este domingo, las líneas de jurisdicción provincial aplican un incremento del 3,9% en el valor del pasaje.

Con la tarjeta SUBE registrada, los valores por tramo quedan fijados de la siguiente manera:

Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.253,44

$1.253,44 Tramo de 3 a 6 km: $1.410,10

$1.410,10 Tramo de 6 a 12 km: $1.566,79

$1.566,79 Tramo de 12 a 27 km: $1.880,15

Colegios privados: aranceles autorizados y topes máximos

La Dirección General de Cultura y Educación autorizó un ajuste del 3% para noviembre y un 3% adicional para diciembre.

Los establecimientos de la Provincia con el 100% de aporte estatal tendrán techos de $43.230 para primaria y $49.850 para secundaria.

En el caso de los colegios que reciben un 40% de subvención, los aranceles de secundaria podrán subir hasta los $230.450.

Cuotas de prepagas y planes de salud

Las empresas de medicina privada notificaron subas de hasta un 2,88% para las cuotas que se cobrarán durante el mes.

Los incrementos de las principales prestadoras oscilan entre el 1,7% y el 2,88%, afectando también los valores de los copagos en determinados casos.

Contratos de alquiler: porcentajes según el índice

Para quienes actualizan su alquiler anual bajo la antigua norma por el Índice para Contratos de Locación (ICL), la suba es del 1,83% respecto de octubre.

En cuanto a los nuevos contratos firmados tras la derogación, los ajustes acumulan un 5,81% trimestral, un 7,82% cuatrimestral y un 12,95% semestral.