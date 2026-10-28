Golpe al bolsillo bonaerense: todos los incrementos confirmados que entran en vigencia en noviembre

Desde el domingo 1° de noviembre comienza a regir un nuevo paquete de aumentos en transporte, salud, educación y servicios en la Provincia de Buenos Aires.
Colectivos bonaerenses: nuevo aumento y esquema tarifario
A partir de este domingo, las líneas de jurisdicción provincial aplican un incremento del 3,9% en el valor del pasaje.
Con la tarjeta SUBE registrada, los valores por tramo quedan fijados de la siguiente manera:
- Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.253,44
- Tramo de 3 a 6 km: $1.410,10
- Tramo de 6 a 12 km: $1.566,79
- Tramo de 12 a 27 km: $1.880,15
Colegios privados: aranceles autorizados y topes máximos
La Dirección General de Cultura y Educación autorizó un ajuste del 3% para noviembre y un 3% adicional para diciembre.
Los establecimientos de la Provincia con el 100% de aporte estatal tendrán techos de $43.230 para primaria y $49.850 para secundaria.
En el caso de los colegios que reciben un 40% de subvención, los aranceles de secundaria podrán subir hasta los $230.450.
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Cuotas de prepagas y planes de salud
Las empresas de medicina privada notificaron subas de hasta un 2,88% para las cuotas que se cobrarán durante el mes.
Los incrementos de las principales prestadoras oscilan entre el 1,7% y el 2,88%, afectando también los valores de los copagos en determinados casos.
Contratos de alquiler: porcentajes según el índice
Para quienes actualizan su alquiler anual bajo la antigua norma por el Índice para Contratos de Locación (ICL), la suba es del 1,83% respecto de octubre.
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En cuanto a los nuevos contratos firmados tras la derogación, los ajustes acumulan un 5,81% trimestral, un 7,82% cuatrimestral y un 12,95% semestral.