Giro inesperado en el sistema de salud: qué pasará con las consultas médicas y las obras sociales a partir de ahora

El Gobierno bonaerense tomó nota de una incertidumbre generalizada y acaba de enviar un ambicioso proyecto de ley a la Legislatura que promete cambiar por completo las reglas del juego.

A continuación, te detallamos de manera precisa los cuatro pilares de esta transformación integral que afectará a millones de usuarios:

Creación del SIPBA para unificar la atención

El núcleo del proyecto es la fundación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Esta nueva estructura busca articular bajo una misma estrategia al sector público, a los prestadores privados y a las obras sociales.

El Ministerio de Salud bonaerense asumirá el rol de autoridad rectora definitiva, lo que le dará superpoderes para fiscalizar, habilitar y evaluar de manera conjunta a clínicas y hospitales, unificando un mapa sanitario que hoy se encuentra fragmentado.

Una red asistencial dividida en tres niveles de complejidad

La iniciativa plantea el ordenamiento obligatorio de la atención mediante la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud. Este esquema dividirá las prestaciones de forma estricta en tres niveles de complejidad bien definidos.

El objetivo principal de esta segmentación es coordinar los flujos de pacientes según sus necesidades reales. Así, se busca evitar el colapso histórico de las guardias de alta complejidad con consultas que podrían resolverse en centros de atención primaria.

Control estricto con un nuevo Registro de Financiadores

Para terminar con las idas y vueltas entre lo que cubre cada entidad en plena desregulación de precios, el Ejecutivo bonaerense lanzará el Registro Provincial de Financiadores de Salud.

Esta herramienta obligará a las prepagas, obras sociales y mutuales a transparentar sus prestaciones. Además, se crearán mesas permanentes de trabajo en el COSAPO (Consejo de Salud de la Provincia) junto a sindicatos, universidades y colegios profesionales para fijar reglas claras de financiamiento.

Nace un instituto universitario estatal para profesionales

La reforma no solo alcanza a los pacientes, sino también a la formación de los médicos y enfermeros bonaerenses. El proyecto oficializa la puesta en marcha del Instituto Universitario Provincial de Salud «Floreal Ferrara», el cual tendrá su sede central en la ciudad de La Plata.

Esta casa de altos estudios tendrá la misión exclusiva de vincular la enseñanza teórica con la práctica sanitaria real, buscando garantizar que los equipos de salud estén capacitados bajo las nuevas normativas de integración que exige el mercado actual.