Atención empleados de comercio: la suma fija confirmada y las escalas de cobro para octubre

Los empleados de comercio reciben en octubre el último tramo del acuerdo paritario, lo que eleva el piso salarial por encima de los $1,3 millones para la jornada completa. A continuación, los detalles.

El aumento de octubre de 2026 y la suma fija vigente

Durante los primeros días de octubre se liquidan los haberes correspondientes a septiembre con un incremento del 1,9% no acumulativo, calculado sobre los sueldos básicos de junio.

Este ajuste completa la pauta del 5,7% trimestral fijada por la FAECyS. Además, se mantiene la suma fija no remunerativa de $120.000 en el recibo de sueldo.

Escalas de cobro por categoría: de Maestranza a Vendedores

Con el nuevo tramo liquidado, los ingresos de jornada completa se ubican entre $1.303.900 y $1.373.514, según el escalafón:

Maestranza: Categ. A en $1.303.900 ; Categ. B en $1.307.292 ; Categ. C en $1.319.176 .

Categ. A en ; Categ. B en ; Categ. C en . Administrativos: Categ. A en $1.316.632 ; Categ. F (máxima) alcanza los $1.373.514 .

Categ. A en ; Categ. F (máxima) alcanza los . Cajeros y Vendedores: Cajero A y Vendedor A en $1.320.875 ; Vendedor D (máxima) en $1.373.514 .

Cajero A y Vendedor A en ; Vendedor D (máxima) en . Auxiliares: Auxiliar A en $1.320.875; Auxiliar Especializado B en $1.346.346.

A estos montos de bolsillo se les deben incorporar los adicionales por antigüedad y presentismo cuando corresponda en cada liquidación.

Sueldos para menores de edad y jornadas reducidas

Para los trabajadores menores de edad y en esquemas de carga horaria reducida, las escalas básicas quedan configuradas de la siguiente manera:

Menores de 16 y 17 años (6 horas diarias): percibiran entre $1.175.696 y $1.180.793 .

percibiran entre y . Menores de 16 y 17 años (8 horas diarias): los sueldos van de $1.287.783 a $1.291.871 según la categoría asignada.

Cuándo vuelven a negociar las paritarias y qué pasa con el bono

Tras este pago, el gremio y las cámaras empresarias (CAC, CAME y Udeca) tienen previsto reunirse durante el mes de octubre para revisar las escalas salariales.

Por su parte, la suma fija no remunerativa de $120.000 comenzará a blanquearse e incorporarse al básico en seis cuotas iguales de $20.000, en el período comprendido entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.