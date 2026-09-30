Atención empleados de comercio: la suma fija confirmada y las escalas de cobro para octubre

Los empleados de comercio reciben en octubre el último tramo del acuerdo paritario, lo que eleva el piso salarial por encima de los $1,3 millones para la jornada completa. A continuación, los detalles.
El aumento de octubre de 2026 y la suma fija vigente
Durante los primeros días de octubre se liquidan los haberes correspondientes a septiembre con un incremento del 1,9% no acumulativo, calculado sobre los sueldos básicos de junio.
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Este ajuste completa la pauta del 5,7% trimestral fijada por la FAECyS. Además, se mantiene la suma fija no remunerativa de $120.000 en el recibo de sueldo.
Escalas de cobro por categoría: de Maestranza a Vendedores
Con el nuevo tramo liquidado, los ingresos de jornada completa se ubican entre $1.303.900 y $1.373.514, según el escalafón:
- Maestranza: Categ. A en $1.303.900; Categ. B en $1.307.292; Categ. C en $1.319.176.
- Administrativos: Categ. A en $1.316.632; Categ. F (máxima) alcanza los $1.373.514.
- Cajeros y Vendedores: Cajero A y Vendedor A en $1.320.875; Vendedor D (máxima) en $1.373.514.
- Auxiliares: Auxiliar A en $1.320.875; Auxiliar Especializado B en $1.346.346.
A estos montos de bolsillo se les deben incorporar los adicionales por antigüedad y presentismo cuando corresponda en cada liquidación.
Sueldos para menores de edad y jornadas reducidas
Para los trabajadores menores de edad y en esquemas de carga horaria reducida, las escalas básicas quedan configuradas de la siguiente manera:
- Menores de 16 y 17 años (6 horas diarias): percibiran entre $1.175.696 y $1.180.793.
- Menores de 16 y 17 años (8 horas diarias): los sueldos van de $1.287.783 a $1.291.871 según la categoría asignada.
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Tras este pago, el gremio y las cámaras empresarias (CAC, CAME y Udeca) tienen previsto reunirse durante el mes de octubre para revisar las escalas salariales.
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Por su parte, la suma fija no remunerativa de $120.000 comenzará a blanquearse e incorporarse al básico en seis cuotas iguales de $20.000, en el período comprendido entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.