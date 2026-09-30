Atención empleados de comercio: la suma fija confirmada y las escalas de cobro para octubre

Por Denisse Helman
Empleados comercio aumento paritario escala salarial

Los empleados de comercio reciben en octubre el último tramo del acuerdo paritario, lo que eleva el piso salarial por encima de los $1,3 millones para la jornada completa. A continuación, los detalles.

El aumento de octubre de 2026 y la suma fija vigente

Durante los primeros días de octubre se liquidan los haberes correspondientes a septiembre con un incremento del 1,9% no acumulativo, calculado sobre los sueldos básicos de junio.

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Este ajuste completa la pauta del 5,7% trimestral fijada por la FAECyS. Además, se mantiene la suma fija no remunerativa de $120.000 en el recibo de sueldo.

Escalas de cobro por categoría: de Maestranza a Vendedores

Con el nuevo tramo liquidado, los ingresos de jornada completa se ubican entre $1.303.900 y $1.373.514, según el escalafón:

  • Maestranza: Categ. A en $1.303.900; Categ. B en $1.307.292; Categ. C en $1.319.176.
  • Administrativos: Categ. A en $1.316.632; Categ. F (máxima) alcanza los $1.373.514.
  • Cajeros y Vendedores: Cajero A y Vendedor A en $1.320.875; Vendedor D (máxima) en $1.373.514.
  • Auxiliares: Auxiliar A en $1.320.875; Auxiliar Especializado B en $1.346.346.

A estos montos de bolsillo se les deben incorporar los adicionales por antigüedad y presentismo cuando corresponda en cada liquidación.

Sueldos para menores de edad y jornadas reducidas

Para los trabajadores menores de edad y en esquemas de carga horaria reducida, las escalas básicas quedan configuradas de la siguiente manera:

  • Menores de 16 y 17 años (6 horas diarias): percibiran entre $1.175.696 y $1.180.793.
  • Menores de 16 y 17 años (8 horas diarias): los sueldos van de $1.287.783 a $1.291.871 según la categoría asignada.

Cuándo vuelven a negociar las paritarias y qué pasa con el bono

Tras este pago, el gremio y las cámaras empresarias (CAC, CAME y Udeca) tienen previsto reunirse durante el mes de octubre para revisar las escalas salariales.

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Por su parte, la suma fija no remunerativa de $120.000 comenzará a blanquearse e incorporarse al básico en seis cuotas iguales de $20.000, en el período comprendido entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

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