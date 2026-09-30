Alquileres en octubre: el porcentaje exacto que vas a pagar si ajustás por IPC o por ICL

En octubre de 2026 los ajustes difieren según el índice pactado, con aumentos que parten del 8,03% en los esquemas cuatrimestrales vinculados a la inflación. A continuación, los detalles.

Ajustes por IPC para contratos cuatrimestrales

Los contratos firmados bajo el régimen de libre negociación que contemplan actualización cuatrimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulan un incremento aproximado del 8,03%. Este porcentaje resulta de considerar la inflación de los últimos cuatro meses disponibles (mayo: 2,1%, junio: 1,9%, julio: 2,1% y agosto: 1,7%).

Con este porcentaje aplicado, los valores se modifican de la siguiente manera:

Quienes pagaban $700.000 hasta septiembre pasan a abonar $756.285 aproximadamente.

hasta septiembre pasan a abonar aproximadamente. Quienes abonaban $900.000 verán actualizado su valor a $972.366 en promedio.

Aumentos por ICL y contratos vigentes

Para los acuerdos donde se mantuvo la utilización del Índice de Contratos de Locación (ICL) con periodicidad cuatrimestral, la suba alcanza aproximadamente el 9,83% en las liquidaciones de octubre.

Los montos de referencia para este indicador quedan configurados así:

Un alquiler actual de $700.000 se ajusta a $768.801 aproximadamente.

se ajusta a aproximadamente. Un canon de $900.000 pasa a ser de $988.458 en el nuevo período.

Esquema por coeficiente Casa Propia y fin de la ley anterior

En el mercado continúan vigentes los contratos firmados entre octubre y diciembre de 2023 bajo la reforma legal que estableció actualizaciones semestrales por el coeficiente Casa Propia, los cuales deben calcular su incremento según el indicador oficial del período.

Por su parte, durante octubre de 2026 vencen los últimos contratos de tres años celebrados bajo la antigua Ley de Alquileres de 2020 que aplicaban ajustes anuales por ICL.

Qué sucede con la renovación de los contratos que vencen

Los inquilinos cuyos contratos de tres años llegan a su fin deberán pactar condiciones completamente nuevas mediante libre negociación con el propietario para continuar en la vivienda.

En el nuevo acuerdo se podrá determinar el plazo de duración, la moneda de pago, el índice de referencia (IPC o ICL) y el intervalo de actualización, que en la mayoría de los casos se pacta cada tres o cuatro meses.