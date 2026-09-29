Alquileres para el verano 2027: los precios de referencia en Mar del Plata, Gesell y Pinamar

Si estás planificando tus próximas vacaciones de verano en la Costa Atlántica y querés saber cuánto vas a tener que presupuestar para el alojamiento, las primeras tarifas de referencia ya marcan una fuerte brecha según el destino y la quincena elegida.

Mar del Plata y San Bernardo: opciones accesibles en pesos

Para quienes buscan ofertas expresadas en moneda nacional, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata estableció valores orientativos por semana:

1 ambiente (2/3 personas): desde $375.000 semanales.

desde semanales. 2 ambientes (3/4 personas): desde $588.000 semanales.

desde semanales. 3 ambientes (5/6 personas): desde $863.000 semanales.

desde semanales. Chalet 3 ambientes: desde $1.176.000 por semana.

Por su parte, en San Bernardo un departamento de dos ambientes a una cuadra del mar se ubica en $900.000 semanales durante enero. En Mar de Ajó, una casa frente al mar ronda los $2,45 millones la primera quincena de enero.

Villa Gesell: fuertes rebajas entre enero y febrero

En Villa Gesell, un departamento de tres ambientes para seis personas parte desde $1,44 millones por quincena en enero, bajando a $1,275 millones en febrero.

En unidades para ocho personas, la segunda quincena de enero alcanza los $2,63 millones, mientras que en la segunda mitad de febrero cae hasta los $1,3 millones, generando un ahorro de $1,33 millones.

Pinamar y Costa Esmeralda: valores en dólares

Los destinos de mayor categoría mantienen sus ofertas en moneda extranjera:

Pinamar: Casas para ocho personas arrancan en US$ 4.400 la primera quincena de enero y suben a US$ 4.600 en la segunda. Para febrero descienden a US$ 2.700 .

Casas para ocho personas arrancan en la primera quincena de enero y suben a en la segunda. Para febrero descienden a . Costa Esmeralda: Propiedades de cuatro dormitorios se ubican entre US$ 5.500 y US$ 6.500 por quincena en enero, bajando hasta los US$ 3.400 a fines de febrero.

Propiedades de cuatro dormitorios se ubican entre por quincena en enero, bajando hasta los a fines de febrero. Costa del Este: Aparece como alternativa intermedia con casas a unos US$ 1.300 por quincena.

Cuánto se puede ahorrar cambiando la fecha de viaje

Elegir febrero en lugar de enero permite reducir de forma considerable el presupuesto total de las vacaciones.

En balnearios dolarizados como Pinamar o Costa Esmeralda, cambiar las vacaciones de la segunda quincena de enero a la segunda de febrero representa un ahorro directo de entre US$ 1.900 y US$ 2.100 en la misma propiedad.