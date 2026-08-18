Compras en el exterior: fijan exención impositiva para envíos por correo y couriers ¿de cuánto es?

Si tenías pensado hacer un pedido a plataformas del exterior como Shein, Temu o Amazon, o estás buscando vender productos fuera del país, la normativa para el ingreso y despacho de paquetes tuvo cambios clave. El nuevo marco normativo unificó beneficios para consumidores y eliminó trabas a pequeños exportadores.

El esquema busca equiparar los canales de entrega y simplificar el cálculo de tributos al momento de recibir la mercadería.

Exención de impuestos para compras de hasta u$s400

Para las compras e importaciones que ingresen al país, la normativa establece una exención total de derechos de importación para paquetes de hasta 400 dólares.

Este beneficio fiscal aplica para un límite máximo de 5 envíos anuales por persona, independientemente de si el traslado lo realiza el Correo Oficial o una empresa de Courier privada.

Eliminación del límite de valor para exportaciones comerciales

En el ámbito de las ventas al exterior de carácter comercial por vía postal, se eliminó definitivamente el tope máximo de valor permitido.

Esta medida busca facilitar el envío de mercadería al mercado internacional a pequeños productores y emprendedores sin pasar por los trámites del régimen general.

Límites para envíos familiares y obsequios

Para el caso de las exportaciones sin finalidad comercial, como ayuda familiar o regalos, los envíos quedan exentos de tributos de exportación para consumo.

Sin embargo, se fija que el valor acumulado por este concepto no podrá superar los 5.000 dólares mensuales por remitente.

Implementación operativa y fiscalización

La reglamentación operativa de estas medidas recae sobre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo encargado de coordinar la gestión técnica.

El servicio aduanero mantiene la facultad de verificar los paquetes, mientras que el operador postal podrá representar automáticamente al destinatario para acelerar el trámite, salvo indicación previa en contrario.