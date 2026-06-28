Frío intenso y cielo soleado para despedir el último domingo de junio

La provincia de Buenos Aires atraviesa este domingo 28 de junio una jornada con temperaturas muy bajas, marcada por el ingreso de una masa de aire polar que mantiene condiciones plenamente invernales en gran parte del territorio bonaerense. El ambiente se presenta frío desde las primeras horas del día, con heladas en sectores del centro, oeste y sur provincial, mientras que las condiciones del tiempo se mantienen mayormente estables.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado durante la mayor parte de la jornada. En el norte y noreste bonaerense existe una baja probabilidad de precipitaciones aisladas, mientras que en el resto de la provincia no se esperan lluvias significativas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -2°C y 6°C, dependiendo de la región, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 11°C y 14°C. El viento predominará del sector sudoeste y sur, con intensidad moderada, contribuyendo a mantener una sensación térmica inferior a la temperatura registrada.

Pronóstico extendido

Lunes 29 de junio

Continuará el ambiente muy frío durante la mañana, con nuevas heladas en amplias zonas del interior bonaerense. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. Las temperaturas comenzarán un leve ascenso durante la tarde.

Martes 30 de junio

Se espera tiempo estable, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las mínimas seguirán siendo bajas, aunque las máximas mostrarán una recuperación gradual, ubicándose entre los 13°C y 15°C en gran parte de la provincia.

Miércoles 1 de julio

El inicio del séptimo mes del año llegará con condiciones típicamente invernales. Persistirá el frío durante las primeras horas del día y se mantendrá el tiempo estable, sin fenómenos meteorológicos de relevancia.

Recomendaciones

Ante las bajas temperaturas, se recomienda vestir varias capas de abrigo, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, calefaccionar los ambientes de forma segura asegurando una adecuada ventilación y extremar las precauciones al circular durante las primeras horas de la mañana debido a la posible formación de escarcha en rutas y caminos del interior provincial.