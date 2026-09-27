A qué edad se puede llevar a un menor en moto y cuáles son las exigencias para evitar multas

Llevar a chicos en moto hasta la escuela o durante la rutina diaria es una práctica habitual, pero genera constantes dudas respecto a su legalidad. La falta de un límite de edad único en la normativa nacional exige prestar atención a las reglas específicas de seguridad.
Qué establece la Ley Nacional de Tránsito sobre los pasajeros
La Ley N° 24.449 no fija una edad mínima puntual para los pasajeros en motocicletas a nivel federal.
Sin embargo, el Artículo 40 impone exigencias estrictas de seguridad de cumplimiento obligatorio:
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- Uso de casco homologado y del tamaño adecuado para cada ocupante.
- Uso de chaleco reflectante para mayor visibilidad en la vía pública.
- Respetar la capacidad del vehículo, sin superar el número de plazas fabricadas.
El requisito físico clave para llevar un menor en la moto
En jurisdicciones con adhesión a la norma general, la exigencia central pasa por la postura del acompañante.
El pasajero, independientemente de su edad, debe apoyar los pies con firmeza en los estribos laterales.
Además, es condición indispensable que el menor pueda sujetarse al conductor o al vehículo por sus propios medios.
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La recomendación oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Ante los vacíos en la redacción nacional, la ANSV desaconseja trasladar a menores de 12 años en vehículos de dos ruedas.
El organismo advierte sobre la falta de desarrollo muscular adecuado para amortiguar impactos y sostenerse ante maniobras bruscas.
A esto se suma la dificultad para conseguir cascos infantiles homologados que protejan correctamente la cabeza del niño.
Sanciones, retención del vehículo y costos de las multas
Circular en infracción a las normativas vigentes sobre acompañantes se considera una falta gravísima contra la seguridad vial.
Las autoridades de control están facultadas para disponer la retención preventiva de la motocicleta.
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A su vez, las actas de labrado aplican multas económicas elevadas que varían según el régimen sancionatorio de cada lugar.