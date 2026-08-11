Financiación de 0km con banco nación y volkswagen: préstamos sin prenda de hasta $20. 000. 000

Si estás pensando en cambiar el auto pero te frenan los costos de los créditos tradicionales, una nueva línea bancaria busca facilitar el acceso a un vehículo 0km.
Volkswagen y Banco Nación lanzaron la operatoria Autos con BNA, un programa que otorga préstamos personales sin prenda de hasta $20.000.000 para adquirir unidades de la marca.
Montos, garantías y plazos de devolución disponibles
La principal ventaja de este acuerdo comercial reside en las facilidades para la instrumentación de la deuda y la flexibilidad de pago:
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- Monto a financiar: el esquema general permite solicitar montos que van desde $1.000.000 hasta los $100.000.000 (para la línea general de préstamos) y hasta $20.000.000 en el acuerdo marco específico de la automotriz.
- Garantía a sola firma: al tratarse de un préstamo personal, el vehículo no queda prendado ni se requiere la firma de un pagaré.
- Extensión de las cuotas: los plazos acordados para esta propuesta varían entre 24 y 48 meses según la preferencia del solicitante, bajo el sistema de amortizaciónu francés.
Esquema de tasas de interés según cobro de sueldo y tiempo de pago
Las tasas nominales anuales (TNA) están segmentadas en función de si el solicitante percibe sus ingresos en la entidad bancaria estatal:
- Plazo de hasta 24 meses: la tasa es del 27% TNA para clientes con acreditación de haberes en el BNA y del 37% TNA para el público general.
- Plazo de 30 a 48 meses: la tasa se fija en 30% TNA con sueldo depositado en el banco y sube al 40% TNA para clientes sin cobro de haberes.
- Abono de gastos: el crédito puede cubrir hasta el 100% del valor de venta de la unidad, pero no incluye los gastos de patentamiento u otros trámites administrativos.
Tramitación directa y requisitos en la red de concesionarios
Para iniciar la solicitud no es necesario realizar trámites previos en una sucursal bancaria:
- Puntos de gestión: el proceso se lleva a cabo en la red de concesionarios oficiales Volkswagen adheridos en todo el país.
- Modelos comprendidos: aplica a diversos modelos de la gama comercial y de pasajeros, incluida la camioneta Amarok.
- Aprobación crediticia: el otorgamiento del capital queda supeditado a la evaluación y aprobación de perfil crediticio que realiza el Banco Nación.
Alternativas de tasa 0% e incrementos en los precios de agosto 2026
En paralelo al convenio institucional, la automotriz mantiene vigentes sus propias promociones de fábrica para distintos segmentos de su catálogo:
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- Planes de financiación directa: la marca ofrece líneas directas en hasta 60 meses, sumado a opciones de 24 cuotas fijas con tasa 0% para modelos como Polo, Tera y T-Cross.
- Actualización del mercado: luego de varios meses sin cambios, los precios oficiales de la marca registraron un incremento del 1% durante agosto de 2026.
- Versiones de entrada: para amortiguar el impacto, se incorporaron opciones base más económicas, como el Polo Robust, posicionado por debajo de los $30.000.000.
Paso a paso para la solicitud
Para solicitar el préstamo personal sin prenda de la operatoria Autos con BNA para vehículos Volkswagen, el trámite se realiza exclusivamente en los concesionarios oficiales Volkswagen adheridos, no en las sucursales del Banco Nación.
- Acercarse a un concesionario oficial Volkswagen adherido: Allí podrás consultar los modelos alcanzados por el programa y conocer las condiciones aplicables.
- Presentar el DNI: El trámite se inicia únicamente con la presentación del Documento Nacional de Identidad. No se requiere presentar recibos de sueldo en papel ni documentación patrimonial impresa para la gestión inicial en la concesionaria.
- Gestión online desde el punto de venta: El asesor comercial de la concesionaria utilizará una plataforma digital para gestionar la solicitud de préstamo en forma online. Se cargarán tus datos y el sistema enviará un correo electrónico para validar tu identidad desde tu celular.
- Aprobación inmediata: La aprobación del crédito puede ser inmediata, y recibirás el comprobante por correo electrónico.
A tener en cuenta:
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- Evaluación crediticia: El otorgamiento del préstamo está sujeto a la evaluación y aprobación crediticia por parte del Banco Nación.
- Si no sos cliente del Banco Nación: Podés darte de alta de forma digital a través de la app BNA+ en pocos minutos.
- CBU/CVU: Deberás informar una CBU bancaria o CVU de billetera virtual a tu nombre para el cobro de las cuotas mediante débito automático.
- Gastos no incluidos: El monto financiado no incluye gastos de patentamiento ni otros conceptos que pudieran corresponder.
- Disponibilidad del vehículo: La entrega del vehículo depende exclusivamente del stock de la concesionaria, no del banco.