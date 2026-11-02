Monotributo arca: confirman la fecha límite para realizar la recategorización

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió los plazos oficiales para la revisión de categorías fiscal del régimen simplificado.

Si sos monotributista o tenés un negocio a cargo, es fundamental que conozcas cuándo vence el trámite, qué parámetros evaluar y cómo evitar sanciones o cambios de oficio.

Fecha límite oficial: cuándo vence la recategorización de ARCA

El organismo fiscal confirmó que el 5 de febrero de 2027 finaliza el plazo para cumplir con la recategorización obligatoria.

El procedimiento se realiza dos veces al año (febrero y agosto) y exige evaluar la actividad acumulada durante los últimos 12 meses.

Quienes no hayan registrado variaciones en sus parámetros o tengan menos de seis meses de antigüedad no deben realizar ningún trámite y mantienen su categoría actual.

Parámetros a revisar: los 4 factores que definen tu nueva categoría

Para saber si corresponde subir o bajar de escala, cada contribuyente debe comparar su actividad anual contra la tabla oficial vigente.

Los conceptos que se deben auditar de forma obligatoria son:

Ingresos brutos acumulados: facturación total concretada durante los últimos 12 meses.

facturación total concretada durante los últimos 12 meses. Alquileres devengados: monto total anual pagado por la locación del comercio u oficina.

monto total anual pagado por la locación del comercio u oficina. Superficie afectada: metros cuadrados destinados al desarrollo directo de la actividad.

metros cuadrados destinados al desarrollo directo de la actividad. Energía eléctrica consumida: total de kilovatios consumidos en el año dentro del establecimiento.

Paso a paso digital: cómo hacer el trámite en el sitio de ARCA

La gestión se realiza de manera 100% virtual desde la plataforma oficial del organismo tributario.

El procedimiento para actualizar la escala consta de cuatro pasos sencillos:

Ingresar al portal Monotributo utilizando CUIT y Clave Fiscal personal.

utilizando CUIT y Clave Fiscal personal. Seleccionar la opción de recategorización y revisar los datos del último año.

y revisar los datos del último año. Comparar los montos registrados contra la escala de parámetros de ARCA.

contra la escala de parámetros de ARCA. Confirmar la nueva categoría asignada y emitir la nueva credencial de pago.

Recategorización de oficio: qué ocurre si se detectan inconsistencias

Si el contribuyente no realiza el trámite correspondiéndole un cambio, ARCA puede aplicar una recategorización de oficio.

Esto sucede cuando el organismo detecta que los gastos, compras o acreditaciones bancarias del contribuyente superan los límites máximos permitidos para la categoría declarada.

Para evitar recargos o multas, se recomienda auditar los números personales antes de la fecha límite y utilizar la modalidad de recategorización simplificada que ofrece el portal.