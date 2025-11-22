Fin de semana extra largo de noviembre: cambios en el cronograma de ANSES ¿Cómo funcionarán los servicios?

Denisse Helman
ANSES: Cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH del 12 de noviembre

El fin de año se acerca y, con él, uno de los últimos fines de semana extra largos del calendario argentino. Muchas familias organizan viajes, compras o simplemente descansos, mientras otros necesitan saber cómo funcionarán los pagos, bancos y comercios durante estos días. En este contexto, la ANSES confirmará modificaciones importantes que afectan a millones de titulares de prestaciones.

Cómo afecta el fin de semana largo al cronograma de pagos de ANSES

El Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el jueves 20 de noviembre, fue trasladado al lunes 24, sumado al viernes 21, declarado día no laborable con fines turísticos. Debido a esto, ANSES no realizará pagos ni el viernes 21 ni el lunes 24, por lo que el calendario se retomará el martes 25 de noviembre.

¿Cuándo y cómo se paga el aguinaldo de diciembre 2025? Claves para entender el SAC
Mirá también:

¿Cuándo y cómo se paga el aguinaldo de diciembre 2025? Claves para entender el SAC

Fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones

A continuación, las fechas reprogramadas según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Todas las terminaciones: hasta el 10 de diciembre

Asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción)

  • Todas las terminaciones: hasta el 10 de diciembre

Prestación por desempleo

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Supermercados: cómo funcionarán el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre

Ante los cambios en el calendario, muchos consumidores se preguntan si los supermercados abrirán sus puertas durante el fin de semana largo. Desde el sector indicaron que la mayoría de los supermercados operarán con normalidad tanto el viernes 21 como el lunes 24.

Esto se debe a que:

  • El viernes 21 es un día no laborable, lo que significa que cada empleador decide si se trabaja o no.
  • El lunes 24 es un feriado trasladable, por lo que la apertura queda a criterio de cada comercio.

Si bien muchos locales estarán abiertos, se recomienda consultar previamente los canales oficiales de cada cadena, ya que algunos podrían implementar horarios reducidos o ajustes en su funcionamiento habitual.

Diferencia entre feriado nacional y día no laborable

Para entender por qué algunas actividades se detienen y otras continúan, es clave la diferencia entre ambas categorías:

  • Feriado nacional: es obligatorio. Si trabajás, cobrás el doble.
  • Día no laborable: queda a criterio del empleador. Si trabajás, cobrás lo mismo que un día normal.

De esta manera, el lunes 24 está garantizado como feriado para todos, mientras que el viernes 21 dependerá de cada institución o empresa.

Cuáles son los feriados que quedan en 2025

El calendario de feriados nacionales para el resto del año incluye:

Noviembre

  • Viernes 21: día no laborable puente
  • Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Diciembre

  • Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25: Navidad (feriado inamovible)
Jubilados cobrarán aguinaldo y bono en diciembre: ¿Cuánto recibirán?
Mirá también:

Jubilados cobrarán aguinaldo y bono en diciembre: ¿Cuánto recibirán?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
choque 11
Tragedia en Ruta 11: murió un policía en un fuerte choque entre un patrullero y un camión en Villa Gesell
Villa Gesell
IMG 20251121 075033 (1280 x 801 píxel)
Tragedia: una joven de 16 años murió aplastada por un árbol durante la tormenta
Nacionales
accidente tragedia ruta 22 allen
Tragedia en la Ruta 22: cuatro muertos tras choque con conductor ebrio en libertad condicional
Nacionales
cuanto gana enfermera en argentina 2024
Día de la Enfermería: por qué se celebra el 21 de noviembre en la Argentina
Sociedad
Aula
Reforma Educativa 2025: Guía definitiva para entender si tu hijo pasa de año (PBA y CABA)
Provincia Sociedad
fresco con lluvias
¿Cómo estará el clima durante el inicio del fin de semana extra largo?
Provincia
nervios kYzH U120137620541LlC 1248x770@El Norte
Una docente fue imputada por lesiones que sufrió un alumno en la escuela
Nacionales

Más leídas